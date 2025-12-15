Мало кто знает: где похоронены мать и младший брат Януковича и как выглядят их могилы (фото)

Скончались с разницей в два года

О детстве беглого президента Украины Виктора Януковича немного известно. Однако в сети есть информация о месте захоронения его родной матери и младшего брата.

Что нужно знать:

Мать Виктора Януковича умерла в 1952 году при невыясненных обстоятельствах

У беглого президента был младший брат

Журналисты зафиксировали редкий визит Януковича на могилы родных в 2011 году

Матери Виктора Януковича и его младшему брату в биографии беглого президента уделено немного внимания. Известно, что его мать, Ольга Семеновна Янукович (в девичестве Леонова), работала медсестрой и умерла в 1952 году, когда Виктору было всего два года. Ей было 27 лет, причина смерти неизвестна.

Ольга Янукович

После ее кончины отец предателя Украины, Федор Владимирович Янукович, машинист паровоза, вступил во второй брак. В 2012 году стало известно, что у Виктора Януковича был младший брат Владимир, умерший в 1954 году в полугодовалом возрасте. По данным СМИ, этот факт долгое время оставался скрытым.

Где похоронены мама и брат Януковича: фото

Мама и младший брат Януковича похоронены на Божковском кладбище в его родном городе Енакиево Донецкой области. Бывший президент навещал могилы родных крайне редко, как писало издание kp.ua, раз в один год в апреле.

В 2011 году журналистам удалось зафиксировать редкий визит политика к могилам родственников. Тогда он возложил к надгробиям букеты роз.

Первый из бордовых роз — для матери Ольги Янукович. Второй — из белых цветов — для брата Владимира, умершего еще в полугодовом возрасте. Постоял немного, склонив голову Виктор Омельянчук смотритель кладбища

