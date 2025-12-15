Мало кто знает: где похоронены мать и младший брат Януковича и как выглядят их могилы (фото)
Скончались с разницей в два года
О детстве беглого президента Украины Виктора Януковича немного известно. Однако в сети есть информация о месте захоронения его родной матери и младшего брата.
Что нужно знать:
- Мать Виктора Януковича умерла в 1952 году при невыясненных обстоятельствах
- У беглого президента был младший брат
- Журналисты зафиксировали редкий визит Януковича на могилы родных в 2011 году
Матери Виктора Януковича и его младшему брату в биографии беглого президента уделено немного внимания. Известно, что его мать, Ольга Семеновна Янукович (в девичестве Леонова), работала медсестрой и умерла в 1952 году, когда Виктору было всего два года. Ей было 27 лет, причина смерти неизвестна.
После ее кончины отец предателя Украины, Федор Владимирович Янукович, машинист паровоза, вступил во второй брак. В 2012 году стало известно, что у Виктора Януковича был младший брат Владимир, умерший в 1954 году в полугодовалом возрасте. По данным СМИ, этот факт долгое время оставался скрытым.
Где похоронены мама и брат Януковича: фото
Мама и младший брат Януковича похоронены на Божковском кладбище в его родном городе Енакиево Донецкой области. Бывший президент навещал могилы родных крайне редко, как писало издание kp.ua, раз в один год в апреле.
В 2011 году журналистам удалось зафиксировать редкий визит политика к могилам родственников. Тогда он возложил к надгробиям букеты роз.
Первый из бордовых роз — для матери Ольги Янукович. Второй — из белых цветов — для брата Владимира, умершего еще в полугодовом возрасте. Постоял немного, склонив голову
