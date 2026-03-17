Жаловалась на травлю и плакала на концерте: как сейчас выглядит повзрослевшая дочь Лорак, которая живет в Москве

Софии уже 14 лет, и она заметно подросла за последнее время

Ани Лорак — российская певица украинского происхождения, которая с начала полномасштабной войны выбрала молчать и оставаться в Москве. У артистки подрастает дочь София, которую она родила в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Недавно певица в который раз вывела ее в свет.

"Телеграф" рассказывает, как сейчас выглядит София Налчаджиоглу и что о ней известно.

Дочь Лорак расплакалась на концерте

На днях стало известно, что Ани Лорак вышла в свет с дочерью Софией. Они вместе появились на Российской национальной музыкальной премии "Виктория". Артистка победила в этой премии, взяв номинацию "Певица года".

Ани Лорак с дочерью. Фото: росСМИ

Когда оглашали результаты, 14-летняя София волновалась больше матери-певицы. А когда Лорак объявили победительницей, ее дочь вообще расплакалась. В закулисье торжества певица и ее дочь радостно позировали таблоидам и мило улыбались в камеры.

Ани Лорак с дочерью Софией и мамой. Фото: https://www.instagram.com/anilorak/

Травля дочери Лорак

Ани Лорак не часто показывает дочь в своих соцсетях. Однако, когда такие фото с Софией появляются, девочка часто сталкивается с хейтом.

Так, летом прошлого года Лорак выставила фото с дочерью в ее день рождения. Тогда подростка Софию раскритиковали за макияж "не по возрасту". Пользователи соцсетей писали много оскорбительных комментариев под фото с дочерью Лорак. Хейтеры призвали артистку лучше следить за Софией, "чтобы не было поздно". При этом сама София призналась, что многое из этого прочитала.

Ани Лорак с дочерью. Фото: https://www.instagram.com/anilorak/

Отметим, что после развода с турецким мужем, с которым Лорак жила в Киеве, она забрала дочь с собой в Москву. Сейчас София учится в престижной Павловской гимназии в столице РФ. А в 2024 году у девочки появился отчим, так как Лорак второй раз вышла замуж за испанского фитнес-тренера Исаака Виджраку.

Ани Лорак с мужем и дочерью. Фото: https://www.instagram.com/anilorak/

