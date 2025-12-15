Рус

Мало хто знає: де поховані мати і молодший брат Януковича та як виглядають їхні могили (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Віктор Янукович
Віктор Янукович. Фото svoboda.org

Померли з різницею у два роки

Про дитинство президента України Віктора Януковича небагато відомо. Однак у мережі є інформація про місце поховання його рідної матері та молодшого брата.

Що потрібно знати:

  • Мати Віктора Януковича померла 1952 року за нез’ясованих обставин
  • У президента-втікача був молодший брат
  • Журналісти зафіксували рідкісний візит Януковича на могили рідних у 2011 році

Матері Віктора Януковича та його молодшому братові в біографії президента-утікача приділено трохи уваги. Відомо, що його мати, Ольга Семенівна Янукович (у дівоцтві Леонова), працювала медсестрою і померла у 1952 році, коли Віктору було всього два роки. Їй було 27, причина смерті невідома.

Янукович мама Ольга Янукович
Ольга Янукович

Після її смерті батько зрадника України, Федір Володимирович Янукович, машиніст паротяга, одружився вдруге. У 2012 році стало відомо, що у Віктора Януковича був молодший брат Володимир, який помер у 1954 році у піврічному віці. За даними ЗМІ, цей факт тривалий час залишався прихованим.

Де поховано маму і брата Януковича: фото

Маму та молодшого брата Януковича поховано на Божківському цвинтарі в його рідному місті Єнакієве Донецької області. Колишній президент відвідував могили рідних вкрай рідко, як писало видання kp.ua, раз на рік у квітні.

Янукович могила матері і брата

2011 року журналістам вдалося зафіксувати рідкісний візит політика до могил родичів. Тоді він поклав до надгробків букети троянд.

Перший із бордових троянд — для матері Ольги Янукович. Другий — із білих квітів — для брата Володимира, який помер ще у піврічному віці. Постояв трохи, схиливши голову

Віктор Омельянчук доглядач цвинтаря

Віктор Янукович мама могила Ольги Янукович

Нагадаємо, що Віктор Янукович під час президентства мав коханку. Раніше ми писали, як виглядає його падчерка та де дівчина зараз.

Теги:
#Віктор Янукович #Донецька область #Єнакієве #Могила