Мало хто знає: де поховані мати і молодший брат Януковича та як виглядають їхні могили (фото)

Померли з різницею у два роки

Про дитинство президента України Віктора Януковича небагато відомо. Однак у мережі є інформація про місце поховання його рідної матері та молодшого брата.

Що потрібно знати:

Мати Віктора Януковича померла 1952 року за нез’ясованих обставин

У президента-втікача був молодший брат

Журналісти зафіксували рідкісний візит Януковича на могили рідних у 2011 році

Матері Віктора Януковича та його молодшому братові в біографії президента-утікача приділено трохи уваги. Відомо, що його мати, Ольга Семенівна Янукович (у дівоцтві Леонова), працювала медсестрою і померла у 1952 році, коли Віктору було всього два роки. Їй було 27, причина смерті невідома.

Ольга Янукович

Після її смерті батько зрадника України, Федір Володимирович Янукович, машиніст паротяга, одружився вдруге. У 2012 році стало відомо, що у Віктора Януковича був молодший брат Володимир, який помер у 1954 році у піврічному віці. За даними ЗМІ, цей факт тривалий час залишався прихованим.

Де поховано маму і брата Януковича: фото

Маму та молодшого брата Януковича поховано на Божківському цвинтарі в його рідному місті Єнакієве Донецької області. Колишній президент відвідував могили рідних вкрай рідко, як писало видання kp.ua, раз на рік у квітні.

2011 року журналістам вдалося зафіксувати рідкісний візит політика до могил родичів. Тоді він поклав до надгробків букети троянд.

Перший із бордових троянд — для матері Ольги Янукович. Другий — із білих квітів — для брата Володимира, який помер ще у піврічному віці. Постояв трохи, схиливши голову Віктор Омельянчук доглядач цвинтаря

