Путин опередил Зеленского. Кто еще попал в список самых влиятельных от POLITICO

Издание также назвало 10 человек, за которыми следует следить. В список вошел один украинец

Издание POLITICO составило рейтинг 28 самых влиятельных людей, которые будут формировать курс Европы в 2026 году. Впервые его возглавил не европеец — на первое место поставили президента США Дональда Трампа. Вошли в рейтинг и президент Украины Владимир Зеленский (14), и президент РФ Владимир Путин (5).

"Тень Трампа настолько нависла над европейскими столицами, что его решение – или вспышки гнева – изменили все: от оборонных бюджетов до торговой политики и внутренней политики", – объяснили свой выбор лидера в POLITICO. Два следующих лидера в списке — Мэтте Фредериксен (премьер Дании) и Фридрих Мерц (федеральный канцлер Германии).

Лидеры рейтинга POLITICO 28

Как выбирали победителей рейтинга влияния POLITICO 28

"Лидеры рейтинга влияния POLITICO 28 этого года – это те, кто каким-то образом принял вызов или воспользовался моментом, чтобы продвигать свои планы", — говорится на сайте. Кандидаты в списках сравнивались не только по публичной репутации, но больше по способности "формировать политику и стратегии Европы на следующий год". Людей в список предлагали как журналисты, так и эксперты, ими опрошенные.

Интересная деталь в рейтинге

Каждой персоне POLITICO, кроме места в рейтинге, присвоило также и определенную характеристику. Например, Трамп — Трансатлантическая ударная волна, из-за своей местами агрессивной политики в отношении Европы, Владимир Путин — провокатор, издание вспоминает инциденты с дронами в разных странах и подчеркивает: "Путин уже достиг части своей цели: вывести Европу из равновесия и дать понять, что он единственный человек, которого никто на континенте не может игнорировать".

Владимир Зеленский назван "джокером в колоде". В описании журналисты упоминают эпизод, когда Трамп сказал Зеленскому, что у Украины нет карт, но президенту Украины после того скандала удалось наладить отношения.

Урсула фон дер Ляен имеет подпись "железная рука", Джорджия Мэлони — "образец для подражания", а Виктор Орбан — "головная боль". "Война в Украине превратила Виктора Орбана из периферийного раздражителя в структурную головную боль для Европейского Союза — и Брюссель до сих пор не нашел лекарства. Некогда либеральный реформатор, 62-летний Орбан более десяти лет превращает Венгрию в то, что он гордо называет "нелиберальной демократией" — консолидирует контроль над СМИ, подрывает судебную систему и укрепляет властный контроль своей партии "Фидес", — говорится в описании.

За кем следует следить

Нынешнее издание также содержит список из 10 человек, за которыми следует следить. Среди тех, кто не имеет реальной власти, но уже бросает вызов есть украинец. Семен Кривонос, директор Национального антикоррупционного бюро Украины, попал в рейтинг, ведь "руководил расследованием одного из крупнейших коррупционных скандалов в Украине, в котором были замешаны высокопоставленные должностные лица и близкие соратники президента Владимира Зеленского".

10 человек, за которыми следует следить, по мнению POLITICO

Ранее "Телеграф" рассказывал, что издание POLITICO также пообщалось с Дональдом Трампом. Американский лидер считает, что в Украине уже пора проводить выборы.