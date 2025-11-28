США готовы уступить России в мирном плане: как тогда будет выглядеть карта Украины — СМИ

Территориальные уступки с Украиной якобы не обсуждали

Президент США Дональд Трамп якобы готов признать российский контроль над временно оккупированным Крымом. Такой пункт вроде бы есть в "мирном плане".

Что нужно знать:

Штаты якобы готовы пойти на уступки Кремлю, чтобы ускорить подписание мирного соглашения

Вопрос Крыма, по словам СМИ, решается прямо сейчас, но не с Украиной

В США считают, что позиция Европы не влияет на мирные переговоры между Украиной и Россией

Как пишет The Telegraph, Дональд Трамп якобы отправил мирного посланника Стива Виткоффа и зятя Джареда Кушнера в Москву, чтобы они передали главе России Владимиру Путину это предложение. При этом от Украины якобы требуют признать территориальную потерю Крыма и фактический отказ от него на неопределенный срок.

По данным издания, опирающегося на источники, план признания принадлежности оккупированных территорий к России или Украине будет реализован в мирном соглашении Трампа. И это, несмотря на возмущение и обеспокоенность европейских лидеров в этом вопросе.

Карта Украины и оккупированных территорий сейчас

Один из собеседников говорит: "Становится все более очевидным, что американцам безразлично на позицию Европы. Они говорят, что европейцы могут делать все, что пожелают".

Напомним, что недавно Путин уже заявлял, что юридическое признание Вашингтоном Крыма, Донецкой и Луганской областей российской территорией будет одним из ключевых вопросов на переговорах по мирному плану Трампа.

