Рубио после переговоров с украинцами вспомнил о России: "Это щекотливый вопрос"

Госсекретарь Штатов председательствовал на переговорах с украинскими дипломатами

России придется быть "частью уравнения" по вопросу завершения войны в Украине. Об этом по завершению встречи с украинской делегацией во Флориде заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Чиновника цитирует издание CNN. По его мнению, РФ все равно будет иметь центральную роль в "любом соглашении по прекращению войны с Украиной".

Рубио отметил, что после встречи столь высокого уровня мирные переговоры несколько "нестабильны". При этом он отозвался о самом диалоге с украинцами как достаточно конструктивном, хотя еще и есть над чем работать.

Это щекотливый, сложный вопрос. Здесь много движущихся частей, и, что очевидно, здесь привлечена еще одна сторона [Россия — ред.], которые придется быть частью уравнения, — заявил Марко Рубио в разговоре с журналистами.

При этом всем он говорит, что официальные лица Штатов раньше по-разному контактировали с российской стороной, и "достаточно хорошо понимают их взгляды".

Также Рубио добавил, что администрация Белого Дома планирует усилить дипломатические усилия на этой неделе. В частности, благодаря поездке в Россию спецпредставителя Трампа Стивена Виткоффа. Напомним, что предварительный визит американца в Кремль запланирован на вторник, 2 декабря.

Ранее Телеграф рассказывал, как завершились переговоры делегаций Украины и США во Флориде. Как источники журналистов, так и сами участники встречи характеризуют ее как непростую, но достаточно продуктивную.