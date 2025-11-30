Будут говорить о территориях? Что известно о визите делегации Украины в США (обновлено)

Киев и Вашингтон согласовывают отдельные пункты, остающиеся чувствительными

В воскресенье, 30 ноября, американские и украинские официальные лица проведут переговоры в Майами. После этого посланники президента США Дональда Трампа отправятся в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

В настоящее время Киев и Вашингтон работают над согласованием договоренностей мирного плана, значительно пересмотренного, чтобы быть более приемлемым для Украины. Об этом пишет Axios.

Обновлено: Встреча делегаций США и Украины началась во Флориде, сообщает "Суспільне".

Американская и украинская делегации на переговорах

Стороны должны продолжить обсуждение плана прекращения войны России против Украины. США представляют государственный секретарь Марко Рубио, а также спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер. Главой украинской делегации был назначен секретарь СНБО Рустем Умеров.

Что нужно знать:

В Женеве удалось снять большинство противоречий

Вопросы территорий и гарантии безопасности остаются нерешенными

США планируют закрыть пробелы 30 ноября

Ожидается, что во вторник, 2 декабря, посланец Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер представят этот документ главе Кремля.

В ходе переговоров в Женеве на прошлой неделе стороны достигли принципиальных договоренностей по всем вопросам, кроме территорий и гарантий безопасности.

Высокопоставленный чиновник США рассказал, что Белый дом собирается устранить пробелы по двум последним вопросам в воскресенье. Также он отметил, что украинцы знают, чего от них ждут.

Следует добавить, что глава делегации на переговорах по завершению войны, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров сообщал о начале встречи украинской делегации с американской стороной по шагам для достижения достойного мира.

"У нас есть четкие директивы и приоритеты — защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве", — писал секретарь СНБО.

Впрочем, очень быстро сообщение Умерова было удалено.

Сообщение Умерова, которое было удалено

Напомним, "Телеграф" писал, что президент Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова главой делегации Украины на переговорах по завершению войны. Ранее ее возглавлял подавший в отставку глава Офиса президента Андрей Ермак.