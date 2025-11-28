Россия готовится к обсуждению мирного плана: снова ставит легитимность Зеленского под вопрос

Спикер Кремля избежал ответа о границах территорий, которые Кремль считает предметом дискуссии

Россия уже получила основные параметры согласованного с Украиной в Женеве плана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обсуждение намечено на следующую неделю.

Что нужно знать:

Песков повторяет тезис Кремля о "нелегитимности Зеленского"

Кремль настаивает на обсуждении отвода украинских войск

В России не уточняют, к каким именно территориям относится требование

По словам Пескова, в России и ее видении переговоров существуют "проблемы с легитимностью Владимира Зеленского" и "нежеланием Киева проводить выборы и соблюдать Конституцию". Однако спикер Кремля уверяет — в России якобы есть "желание и преимущество вывести урегулирование в Украине в мирное русло".

Песков повторил по президенту РФ тезис об отводе украинских войск. Он заявил, что этот вопрос будет обсуждаться в рамках возможного разрешения. На вопрос журналистов, должно ли это касаться только Донетчины или территорий Запорожской и Херсонской областей, Песков ответил: "Все детали мы не хотим сейчас называть, все это будет обсуждаться".

Отметим, Владимир Путин накануне заявил, что "подписывать документы с украинским руководством бессмысленно — они допустили стратегическую ошибку, когда побоялись идти на выборы".

