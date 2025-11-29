Переговоры со США продолжаются: кто может возглавить украинскую группу вместо Ермака — СМИ
Дипломатический процесс продолжается
Рустем Умеров или Кирилл Буданов возглавят украинскую делегацию на переговорах по мирному плану в США. Ранее ее возглавлял экс-глава Офиса президента Андрей Ермак, подавший в отставку.
Что нужно знать:
- После отставки Ермака сменится глава украинской делегации, работающей со США над мирным планом
- По данным журналиста Axios теперь во главе украинской группы будет Рустем Умеров, но называют также Буданова
- Уже на 30 ноября запланирован очередной раунд переговоров
Обновлено. Журналист The Economist Оливер Кэрролл написал, что по данным его источников, в США для участия в переговорах следует глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Возможно, как руководитель переговорного процесса (но эта информация не подтверждена). Он добавил, что президент США Дональд Трамп "не позволит украинским проблемам помешать миру".
В субботу, 29 ноября, украинская делегация во главе с Умеровым отправится в Майами на встречу со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа, американским бизнесменом Джаредом Кушнером, активно участвующим в переговорах. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинский источник.
Он добавил, что в составе украинской группы в этих переговорах будет замглавы МИД Сергей Кислица и начальник Генштаба Андрей Гнатов. Также в делегацию войдут представители украинской разведки.
Как отставка Ермака повлияет на переговоры о прекращении войны
Своими мыслями по этому поводу с "Телеграфом" поделился политолог Владимир Фесенко. Он считает, что не будет негативного влияния на международную позицию по отношению к Украине из-за скандала с Ермаком. Более того, если бы Ермак остался, на фоне обысков НАБУ и открытого дела, у партнеров возникли бы вопросы к Украине.
Все равно определенное ослабление позиции уже произошло по факту. Но отставка Ермака снимает значительную часть проблем. Во-первых, не допускает внутренний кризис. Во-вторых, я так понимаю, сейчас кто-то вместо Ермака возглавит делегацию на переговорах. Иначе именно присутствие Ермака, когда он фигурант дела, было бы не очень хорошо для переговоров. А так сейчас переговоры продолжатся, поэтому европейцев, я думаю, практически всех наших партнеров это устраивает. И потому, в принципе, можно работать дальше. Так что на позициях это не отразится, наоборот,
Между тем, как рассказывал "Телеграф", по данным западных СМИ, Ермак заявил, что его честь опозорили и он отправляется на фронт.