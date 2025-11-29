Переговоры со США продолжаются: кто может возглавить украинскую группу вместо Ермака — СМИ

Дипломатический процесс продолжается

Рустем Умеров или Кирилл Буданов возглавят украинскую делегацию на переговорах по мирному плану в США. Ранее ее возглавлял экс-глава Офиса президента Андрей Ермак, подавший в отставку.

Что нужно знать:

После отставки Ермака сменится глава украинской делегации, работающей со США над мирным планом

По данным журналиста Axios теперь во главе украинской группы будет Рустем Умеров, но называют также Буданова

Уже на 30 ноября запланирован очередной раунд переговоров

Обновлено. Журналист The Economist Оливер Кэрролл написал, что по данным его источников, в США для участия в переговорах следует глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Возможно, как руководитель переговорного процесса (но эта информация не подтверждена). Он добавил, что президент США Дональд Трамп "не позволит украинским проблемам помешать миру".

В субботу, 29 ноября, украинская делегация во главе с Умеровым отправится в Майами на встречу со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа, американским бизнесменом Джаредом Кушнером, активно участвующим в переговорах. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинский источник.

Он добавил, что в составе украинской группы в этих переговорах будет замглавы МИД Сергей Кислица и начальник Генштаба Андрей Гнатов. Также в делегацию войдут представители украинской разведки.

Как отставка Ермака повлияет на переговоры о прекращении войны

Своими мыслями по этому поводу с "Телеграфом" поделился политолог Владимир Фесенко. Он считает, что не будет негативного влияния на международную позицию по отношению к Украине из-за скандала с Ермаком. Более того, если бы Ермак остался, на фоне обысков НАБУ и открытого дела, у партнеров возникли бы вопросы к Украине.

Все равно определенное ослабление позиции уже произошло по факту. Но отставка Ермака снимает значительную часть проблем. Во-первых, не допускает внутренний кризис. Во-вторых, я так понимаю, сейчас кто-то вместо Ермака возглавит делегацию на переговорах. Иначе именно присутствие Ермака, когда он фигурант дела, было бы не очень хорошо для переговоров. А так сейчас переговоры продолжатся, поэтому европейцев, я думаю, практически всех наших партнеров это устраивает. И потому, в принципе, можно работать дальше. Так что на позициях это не отразится, наоборот, Владимир Фесенко

Между тем, как рассказывал "Телеграф", по данным западных СМИ, Ермак заявил, что его честь опозорили и он отправляется на фронт.