Переговори зі США тривають: хто може очолити українську групу замість Єрмака — ЗМІ

Дипломатичний процес триває

Рустем Умєров чи Кирило Буданов можуть очолити українську делегацію на переговорах щодо мирного плану зі США. Раніше її очолював ексглава Офісу президента Андрій Єрмак, який подав у відставку з цієї посади.

Що треба знати:

Після відставки Єрмака зміниться очільник української делегації, що працює у США над мирним планом

За даними журналіста Axios тепер на чолі української групи буде Рустем Умєров, але називають також Буданова

Вже на неділю заплановано черговий раунд переговорів

Оновлено. Журналіст The Economist Олівер Керролл написав, що за даними його джерел, до США для участі у переговорах прямує глава ГУР України Кирило Буданов. Можливо, як керівник переговорного процесу (але ця інформація не підтверджена). Він додав, що президент США Дональд Трамп "не дозволить українським проблемам стати на заваді миру".

У суботу, 29 листопада, українська делегація на чолі з Умєровим вирушить до Маямі на зустріч із спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа, американським бізнесменом Джаредом Кушнером, що бере активну участь у переговорах. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на українське джерело.

Він додав, що в складі української групи у цих переговорах буде заступник голови МЗС Сергій Кислиця та начальник Генштабу Андрій Гнатов. Також до делегації увійдуть представники української розвідки.

Як відставка Єрмака вплине на переговори про припинення війни

Своїми думками щодо цього з "Телеграфом" поділився політолог Володимир Фесенко. Він вважає, що не буде негативного впливу на міжнародну позицію щодо України через скандал з Єрмаком. Щобільше, якби Єрмак залишився, на тлі обшуків НАБУ та відкритої справи, у партнерів виникли б питання до України.

Все одно, певне послаблення позиції вже відбулось по факту. Але відставка Єрмака знімає значну частину проблем. По-перше, не допускає внутрішньої кризи. По-друге, я так розумію, зараз хтось замість Єрмака очолить делегацію на переговорах. Інакше саме присутність Єрмака, коли він фігурант справи, це було б не дуже добре для переговорів. А так зараз переговори продовжаться, тому європейців, я думаю, практично всіх наших партнерів це влаштовує. І тому, в принципі, можна працювати далі. Так що на позиціях це не позначиться, навпаки, Володимир Фесенко

Тим часом, як розповідав "Телеграф", за даними західних ЗМІ, Єрмак заявив, що його честь зганьбили і він вирушає на фронт.