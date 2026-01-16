Следы прошлого: какой украинский город построен на старых кладбищах (видео)

Под некоторыми зданиями до сих пор остались могильные таблички

Кривой Рог, как и многие украинские города, имеет свою интересную историю, одна из которых гласит, что город был построен на месте старых кладбищ. На некоторых улицах до сих пор остались старинные могилы.

Об этом написали в "Krivoyrog_ig". В материале рассказали, какие части города когда-то были кладбищами и что от них осталось сегодня.

На каких улицах Кривого Рога было кладбище

Улица Кобылянского раньше занимала территорию старого кладбища при Вознесенской церкви 19 века. От него сохранилась только одна могила – Петюни.

Поблизости, на Улице Вокзальной, также были захоронения. В одном из дворов размещалось кладбище солдат Вермахта. Во время земляных работ в 1950-х годах там находили останки погребенных, что подтверждает старую историческую застройку района.

Кривой Рог. Фото: УНИАН

Подобная ситуация была и на проспекте Центральном. Он когда-то занимал территорию еврейского кладбища. По данным историков, на этом кладбище был похоронен первый председатель городского совета Аркадий Яковлевич Уманский.

На улице Чкалова старое кладбище 19 века перенесли в 1930-х годах. Однако отметки могил остались под зданием школы № 1.

