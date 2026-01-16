Сліди минулого: яке українське місто зведено на старих кладовищах (відео)

Під деякими будівлями досі залишились могильні таблички

Кривий Ріг, як і ніші українські міста, має свою цікаву історію, одна з яких говорить про те, що місто було збудовано на місці старих кладовищ. На деяких вулицях досі залишились старовинні могили.

Про це написали в "Krivoyrog_ig". У матеріалі розповіли, які частини міста колись були кладовищами й що залишилося від них сьогодні.

На яких вулицях Кривого Рогу був цвинтар

Вулиця Кобилянського раніше займала територію старого цвинтаря при Вознесенській церкві 19 століття. Від нього збереглася лише одна могила – Петюні.

Поблизу, на Вулиці Вокзальній, також були поховання. У одному з дворів розташовувалося кладовище солдатів Вермахту. Під час земляних робіт у 1950-х роках там знаходили рештки похованих, що підтверджує стару історичну забудову району.

Кривий Ріг. Фото: УНІАН

Подібна ситуація була і на проспекті Центральному. Він колись займав територію єврейського кладовища. За даними істориків, на цьому кладовищі був похований перший голова міської ради Аркадій Якович Уманський.

На Вулиці Чкалова старе кладовище 19 століття перенесли у 1930-х роках. Проте позначки могил залишилися під будівлею школи № 1.

