Морози наступають: у Києві різко похолодає, але перед цим буде "сюрприз"

Лютий починається з температурних гойдалок

На Київ насувається нова хвиля лютневих морозів. Вони будуть короткочасними, а перед цим у місті потеплішає.

Про це йдеться у прогнозах погоди. Так, наприклад, сеціалісти сайту Meteofor вважають, що з 9 по 11 лютого в Києві очікується нова хвиля холодів. У цей час температура повітря триматиметься на рівні -7-18 градусів. Однак перед цим у столиці також очікується і невелике потепління – до -3-8 градусів із нинішніх -8-19. Можливі опади у вигляді снігу.

Аналогічний прогноз дають і спеціалісти сайту Meteo.ua. Там припускають, що з 8 по 11 лютого стовпчики термометрів у столиці опустяться до рівня -10-20 градусів, проте до цього також очікується невелике потепління — до -3 градусів. В окремі сні сніжитиме.

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" повідомив, що лютий в Україні розпочнеться з нової хвилі похолодання. Причиною низької температури стане просування арктичного повітря із північного сходу Європи під впливом антициклону.

Так, у першій декаді лютого у більшій частині областей, крім південних, знову очікуються морози до -20 °C. З 8-10 лютого морози почнуть поступово слабшати, хоча на північному заході холодна погода, мабуть, протримається майже до кінця місяця.

