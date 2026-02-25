Харьков накроет волна затяжных осадков: когда городу готовиться к непогоде

На дорогах и тротуарах может постоянно образовываться гололед

В начале марта в Харькове прогнозируют характерную для этого периода неустойчивую погоду. Синоптики предупреждают о длительных осадках в виде снега и дождя, периодах ощутимого потепления, а также ночных морозах до -7 градусов.

В течение первой недели марта ощутимого потепления не прогнозируется. Максимально температура может подскочить до +2 градусов, как сообщили в "Meteofor".

Наиболее интенсивные осадки прогнозируют в среду, 4 марта, когда мокрый снег будет переходить в дождь. Поэтому на улицах возможно усложнение движения транспорта, а пешеходам следует быть особенно осторожными. В конце недели осадки несколько ослабеют, однако облачность сохранится, а влажность остается высокой.

Погода в городе в начале марта. Фото: Meteofor

Хотя у "Meteo" есть другой прогноз. Осадки на следующей неделе будут, но местами только снег. Они будут идти в четверг, субботу и вторник. Но здесь синоптики прогнозируют более теплую погоду, ведь в целом температура днем будет колебаться в пределах -1…+5 градусов. Ночью показатели иногда могут опускаться до -7 градусов.

Чего ожидать от начала марта в Харькове. Фото: Мeteo

