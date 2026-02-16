Теплых дней осталось очень мало: когда в Харьков снова припрутся морозы и снегопады

Синоптики предупредили о затяжном похолодании в городе

В Харькове держится достаточно теплая погода, как для февраля. Однако уже в ближайшие дни в город ворвутся морозы, которые продержатся до конца месяца. Вместе с ними ожидаются осадки.

Когда городу ждать резких изменений и прогнозируются ли суровые "минусы", спрогнозировали в "Meteofor". Детальнее о погоде написал "Телеграф".

Какой будет вторая половина февраля в Харькове

В начале периода, 16 февраля, прогнозируется относительно теплая погода – днем температура может подняться до +6 градусов, однако уже ночью ожидается похолодание до -5 градусов. В дальнейшем температура будет постепенно снижаться. 17 и 18 февраля днем прогнозируется -4…-1 градус, а ночная температура будет опускаться до -7 градусов. В эти дни возможны осадки в виде снега.

19 и 20 февраля температура несколько повысится. Днем ожидается от +1 до +2 градусов, но ночные морозы сохранятся на уровне -6…-5 градусов. Синоптики также прогнозируют мокрый снег, что может повлечь замерзание льда на дороге.

В выходные, 21 и 22 февраля, температура снова снизится. Днем ожидается около -2...-1 градуса, а ночью столбики термометров опустятся до -7...-6 градусов. При этом прогнозируется переменная облачность, местами возможен небольшой снег.

Следующая неделя также начнется с морозов. 23 февраля днем прогнозируется около -2 градусов, а ночью температура может опускаться до -7 градусов. Наиболее холодными могут стать 24 и 25 февраля — днем ожидается -7...-6 градусов, тогда как в ночные часы температура будет снижаться до -11...-10 градусов. В эти дни синоптики прогнозируют снег и усиление ветра.

Начиная с 26 февраля, температура будет постепенно повышаться. Днем ожидается -4…-3 градуса, а в конце недели — до -1 градуса. Ночью мороз зафиксируется на уровне -8…-5 градусов. Осадки в виде снега сохранятся, местами возможны снегопады.

Погода в Харькове в течение двух последних недель февраля. Фото: Метеофор

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет весна в Украине в этом году. Прогноз дал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.