Теплих днів залишилось замало: коли у Харків знову припруться морози та снігопади

Синоптики попередили про затяжне похолодання у місті

У Харкові тримається досить тепла погода, як для лютого. Однак вже найближчими днями у місто увірвуться морози, які протримаються до кінця місяця. Разом з ними очікуються опади.

Коли місту чекати на різкі зміни та чи прогнозуються суворі "мінуси", спрогнозували у "Мeteofor". Детальніше про погоду написав "Телеграф".

Якою буде друга половина лютого у Харкові

На початку періоду, 16 лютого, прогнозується відносно тепла погода — вдень температура може піднятися до +6 градусів, однак уже вночі очікується похолодання до -5 градусів. Надалі температура поступово знижуватиметься. 17 та 18 лютого вдень прогнозують -4…-1 градус, а нічна температура опускатиметься до -7 градусів. У ці дні можливі опади у вигляді снігу.

19 та 20 лютого температура дещо підвищиться. Вдень очікується від +1 до +2 градусів, однак нічні морози збережуться на рівні -6…-5 градусів. Синоптики також прогнозують мокрий сніг, що може спричинити намерзання льоду на дорозі.

У вихідні, 21 та 22 лютого, температура знову знизиться. Вдень очікується близько -2…-1 градуса, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -7…-6 градусів. При цьому прогнозується мінлива хмарність, місцями можливий невеликий сніг.

Наступний тиждень також розпочнеться з морозів. 23 лютого вдень прогнозують близько -2 градусів, а вночі температура може опускатися до -7 градусів. Найбільш холодними можуть стати 24 та 25 лютого — вдень очікується -7…-6 градусів, тоді як у нічні години температура знижуватиметься до -11…-10 градусів. У ці дні синоптики прогнозують сніг та посилення вітру.

Починаючи з 26 лютого, температура поступово підвищуватиметься. Вдень очікується -4…-3 градуси, а наприкінці тижня — до -1 градуса. Вночі мороз зафіксується на рівні -8…-5 градусів. Опади у вигляді снігу збережуться, місцями ймовірні снігопади.

Погода у Харкові протягом двох останніх тижнів лютого. Фото: Мeteofor

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде весна в Україні в цьому році. Прогноз дав начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.