На Харьков снова надвигаются морозы: синоптики сказали, когда ждать холодов

Самые низкие температуры ожидаются два дня

В Харьков в ближайшие дни снова придет похолодание. Температура воздуха будет опускаться до -9 градусов и, к тому же, ожидается снег и снег с дождем.

Что нужно знать:

15 февраля днем температура от +3 до +5°C, однако уже спустя пару днем вновь начнутся морозы

Ожидаются снег и мокрый снег, местами возможна гололедица

Морозная погода сохранится несколько дней подряд

Соответствующий прогноз был опубликован на сайте "Укргидрометцентр". Отмечается, что морозы ожидаются с 17 февраля. Днем будет от -1 до -3 градусов, а в ночное время столбики термометров упадут до -8. Без осадков.

Погода в Харькове 17 февраля. Укргидрометцентр

В среду, 18 февраля, будет еще холоднее — днем от -3 до -5 градусов, а ночью — до -9 градусов. При этом ночью пройдет снег, а днем — снег с дождем.

Погода в Харькове 18 февраля. Укргидрометцентр

19 февраля синоптики прогнозируют максимум до — 3 градусов и без осадков.

Погода в Харькове 19 февраля. Укргидрометцентр

А 20 февраля ночью ожидается до -6, а днем — до -3 и снег.

Погода в Харькове 20 февраля. Укргидрометцентр

Стоит отметить, что воздуха в воскресенье, 15 февраля, находится на уровне +3.. +5 градусов днем, а ночью было от 0 до +2.

Погода в Харькове 15 февраля. Укргидрометцентр

Данные погодного сайта Sinoptik подтверждают, что похолодание в Харьков нагрянет 17 февраля.

Погода в Харькове в феврале. Фото: Sinoptik

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Харькове до конца февраля. Город будет переживать чередование морозов и оттепелей, иногда будут идти дожди.