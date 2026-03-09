Львовянка попала в больницу после доставки еды: что говорят в ресторане популярной сети

Семья обвиняет ресторан

Львовянка оказалась в инфекционной больнице — она связывает свое состояние с отравлением блюдом из ресторана сети NOA во Львове. Детали о случае рассказала ее мать, являющаяся медиком.

Что нужно знать:

Симптомы появились через несколько часов после еды

По словам семьи, в смывах по упаковке обнаружили бактерии

Представители заведения заявили, что проверили партии продуктов, температурные журналы и записи камер и нарушений не выявили

По словам Натальи ван Доеверен, ее дочь Вера ела суши-бургер, доставленный курьером. Она отметила, что заказ доставили через 75 минут, а бургер был теплый.

"Дочь употребила бургер примерно в 18.50. После полуночи началась безудержная рвота, тошнота, боли в животе и понос. А в 4 утра уже забрала бригада экстренной медицины", — пишет Наталья в сообщении в фейсбуке.

Как отмечает автор, ее дочь оставила отзыв, на который в NOA отреагировали отвергнув обвинения, заметив, что у них все организовано с соблюдением протоколов. Наталья пишет, что позже перезвонила менеджер по контролю качества, которая сказала, что процесс приготовления пересмотрели в записи камер и отклонения от стандартов не выявлено.

Остатки упаковки/ Фото Наталии ван Доеверен

Также Наталья сообщила, что на пакете были обнаружены энтеробактерии (Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes) и золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), на коробке — бактерии Bacillus subtilis, Staphylococcus capitis. Отметим, в комментариях некоторые пользователи сообщали о схожем опыте.

Что известно о ресторанах NOA во Львове

Сеть ресторанов NOA входит в группу компаний Андрея Калитовского и Виталия Каленика. Кроме этой сети, в семье ресторанов также Tomatina, UNA PINSA, Poke Lulu и т.д. В заведениях NOA готовят пан-азиатскую кухню. В общей сложности их во Львове шесть. На сайте заявлено, что продолжительность доставки в зеленой зоне – до 55 минут, в красные – до 65 минут.

Ресторан "Ноа"/ Источник: postcode.com.ua

В комментариях под постом ресторан отметил, что провел внутреннюю проверку, в частности партии продуктов и температурные журналы на локации. Сообщается, что ресторану не были предоставлены справки из лабораторий по проведенному анализу, а в тексте говорится, что смывы проводились не из остатков продукции.

"Отдельно отметим, что во время разговора Вы также сообщали, что в течение дня Ваша дочь употребляла и другие блюда, в частности в других заведениях, в том числе бограч. При таких обстоятельствах без официальных исследований, проведенных в соответствии с установленными процедурами, объективно установить причинно-следственную связь между состоянием здоровья и конкретным продуктом невозможно. Мы открыты к прозрачному и объективному рассмотрению ситуации и готовы сотрудничать с соответствующими контролирующими органами для установления всех обстоятельств", — говорится в ответе NOA. "Телеграф" обратился в компанию на горячую линию и в офис Андрея Калитовского за комментарием по ситуации.

Ответ ресторана на обвинение

Ранее "Телеграф" рассказывал о случае массового попадания детей и взрослых в инфекционную больницу после посещения Dragonpark во Львове. У части пострадавших обнаружили норовирус.