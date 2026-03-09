Львів’янка потрапила до лікарні після доставки їжі: що кажуть у ресторані популярної мережі

Родина звинувачує ресторан

Львів'янка опинилась у інфекційній лікарні — вона пов'язує свій стан з отруєнням стравою з ресторану мережі NOA у Львові. Деталі про випадок розповіла її мати, яка є медиком.

Що потрібно знати:

Симптоми з’явилися через кілька годин після споживання їжі

За словами родини, у змивах із пакування виявили бактерії

Представники закладу заявили, що перевірили партії продуктів, температурні журнали та записи камер і порушень не виявили

За словами Наталії ван Доеверен, її донька Віра їла суші-бургер, який замовляла кур'єром. Вона зауважила, що замовлення доставили за 75 хвилин, а бургер був теплий.

"Донька спожила бургер приблизно о 18.50. Після опівночі розпочалася нестримна блювота, нудота, болі в животі і пронос. А о 4 ранку уже забрала бригада екстреної медицини", — пише Наталія в дописі у фейсбуці.

Як зазначає авторка, її дочка залишила відгук, на який у NOA відреагували відкинувши звинувачення, зауваживши, що у них все організовано із дотримання протоколів. Наталія пише, що пізніше перетелефонувала менеджерка з контролю якості, яка сказала, що процес приготування переглянули у записі камер і відхилення від стандартів не виявлено.

Залишки пакування/ Фото Наталії ван Доеверен

Також Наталія повідомила, що на пакеті виявили ентеробактерії (Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes) та золотистий стафілокок (Staphylococcus aureus), на коробці — бактерії Bacillus subtilis, Staphylococcus capitis. Зазначимо, в коментарях деякі користувачі повідомляли про схожий досвід.

Що відомо про ресторани NOA у Львові

Мережа ресторанів NOA входить в групу компаній Андрія Калітовського та Віталія Каленика. Окрім цієї мережі, в сім'ї ресторанів також Tomatina, UNA PINSA, Poke Lulu тощо. У закладах NOA готують пан-азійську кухню. Загалом їх у Львові шість. На сайті заявлено, що тривалість доставки в зеленій зоні — до 55 хвилин, у червоні — до 65 хвилин.

Ресторан "Ноа"/ Джерело: postcode.com.ua

У коментарях під дописом, ресторан зазначив, що провів внутрішню перевірку, зокрема партії продуктів та температурні журнали на локації. Повідомляється, що ресторану не були надані довідки з лабораторій щодо проведеного аналізу, а у тексті йдеться, що змиви проводились не з залишків продукції.

"Окремо зазначимо, що під час розмови Ви також повідомляли, що протягом дня Ваша донька вживала й інші страви, зокрема в інших закладах, у тому числі бограч. За таких обставин без офіційних досліджень, проведених відповідно до встановлених процедур, об’єктивно встановити причинно-наслідковий зв’язок між станом здоров’я та конкретним продуктом неможливо. Ми відкриті до прозорого та об’єктивного розгляду ситуації і готові співпрацювати з відповідними контролюючими органами для встановлення всіх обставин", — йдеться у відповіді NOA. "Телеграф" звернувся до компанії на гарячу лінію та у офіс Андрія Калітовського за коментарем щодо ситуації.

Відповідь ресторану на звинувачення

Раніше "Телеграф" розповідав про випадок масового потрапляння дітей та дорослих у інфекційну лікарню після відвідин Dragonpark у Львові. У частини постраждалих виявили норовірус.