Виходець з Запоріжжя: хто підозрюється у розкраданні мільйонів на ремонті Трипільської ТЕС

Махінації почалися ще на етапі проведення тендерних процедур

"Телеграф" з'ясував, що до розкрадання коштів на ремонті Трипільської ТЕС, пошкодженої в ході російських атак може бути причетний Андрій Тесленко – заступник директора ТОВ "Інвентум Україна". Розікрасти могли щонайменше 50 млн грн.

Що треба знати:

У справі про розкрадання під час ремонту Трипільської ТЕС затримано шестеро підозрюваних

Деяких з фігурантів затримали у Буковелі, де вони й отримали підозру

У скандал потрапили кілька компаній

Підрядники закуповували матеріали у пов'язаних фірм з націнкою в середньому в 30%, а різницю виводили в готівку. Під час обшуків у підозрюваних вилучили понад 19 млн грн готівки. "Телеграфу" вдалось з’ясувати, про які саме обшуки йдеться.

Зокрема, 14 січня 2026-го провели обшуки в будинку, який стоїть на ділянці з кадастровим номером 3222481200:04:002:0448. З жовтня 2025-го року ця ділянка та будинок на ній площею майже 300 кв. м належать Андрію Тесленку.

Андрій Тесленко – заступник директора ТОВ "Інвентум Україна". Також, як йдеться в матеріалах досудового розслідування, ймовірно, саме він фактично контролює "ЗТЕП", "ДЕМЗ-інжинирінг", ТОВ "ДЕМЗ".

Суд наклав арешт на майже 3 млн грн та 100 тис. доларів готівкою, які знайшли вдома в Андрія Тесленка. Ще 120 тис. доларів та 115 тис. євро – повернули, бо адвокати заявили, що це кошти його співмешканки, яка проживає разом з ним.

Трипільська ТЕС після атаки Росії

Що відомо про Андрія Тесленка

Тесленко з Запоріжжя, йому 59 років, раніше не судимий. Зараз йому офіційно належать три компанії: "ІК "Нафтогазові технології", "ДЕМЗ", "Хамстер Клаб Інтернейшнл". Жодна з цих фірм не заробляє на державних підрядах.

Натомість ТОВ "ЗТЕП", яке начебто контролює Тесленко, отримало від Трипільської ТЕС підряди на 488,3 млн грн. За даними правоохоронців, щонайменше частина цих тендерів проведена з порушеннями та значним завищенням цін.

Офіційно ТОВ "ЗТЕП" належить мешканцям Запоріжжя Геннадію Білоусу (він же директор) та Євгенії Леонтьєвій. При тому директор підприємства – посадова особа. Він фігурує в кримінальному провадженні як підозрюваний.

