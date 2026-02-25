В 2026 году будет "вьетнамизация" поля боя в Украине. И к войне вдолгую – подготовиться!

Журналистка Юлия Кириенко-Меринова поделилась мыслями о тенденциях на фронте

Запорожское, Александровское, Покровско-Мирноградское и Константиновское направления. Все эти участки фронта я объехала за неделю своей командировки, которая завершилась на днях.

Тенденции к окончанию боевых действий нет. Движение на этих участках есть. И Сил Обороны, и врага.

Возвращение под контроль 8 населенных пунктов на Александровском направлении и действия под Запорожьем, о которых уже заявили в ДШВ и главком, — это тактическое преимущество Сил Обороны, которое дает нам надежду и показывает миру, что мы способны влиять на поле боя.

Впрочем, глобально сейчас Украина на этапе, когда может уступить России стратегически. Потому что результат некоторых битв решает логистика. Вспомним, Курщину. И посмотрим сейчас в сторону участков от Покровска до Краматорска.

Дроны врага доходят до 20 километров вглубь нашей территории. Вынуждая принимать "правила игры" оккупантов и искать противодействие. Вместо того чтобы навязать свои правила.

Вражеские пилоты стали существенной проблемой на ЛБС. До сих пор нет системного решения, как от них защищаться.

А учитывая, что российский "рубикон" в этом году планирует добавить в свои ряды еще 50 тысяч экипажей (такие данные Сил Обороны), для нас это может стать катастрофой.

Что мы имеем сейчас?

Силы Обороны должны спешиваться и идти десятки километров вглубь своей ЛБС. Потому что ни один транспорт ехать без риска не может.

Силы Обороны "спехочивают" бывших минометчиков, работавших на калибре 82 мм, зенитчиков, чтобы те расстреливали из автоматов дроны, летящие над ЛБС и над основными путями логистики. Создавая для этого мобильные огневые группы – самое примитивное ПВО, можно сказать.

Дороги покрываются сетками. Превращаясь в туннели. Она помогает. Но первый, пусть второй раз после попадания.

Мы боремся с последствиями, то есть с дронами, а не с причинами, которые кроются в тотальном количестве российских пилотов и их средствах.

Это вызывает существенное волнение у Сил Обороны, как выживать и действовать в таких условиях. Тем более на фоне очередной порции российских выбросов о строительстве подземных путей к позициям, которые уже развернули оккупанты. Как они быстро строят, мы не раз видели на всех участках фронта.

Что будем видеть в этом году?

Вьетнамизацию поля боя, к которой стремятся обе стороны. Это похоже на классическую вьетнамскую войну, где туннели Cu Chi позволяли выживать под тотальным доминированием США в воздухе.

И это станет тенденцией этого года войны.

И это нам нужно уже. Логистика важна. И не только для доставки провизии и БК. А что главное – вытаскивать раненых с поля боя.

Солдат не хочет пополнить статистику пропавших без вести, потому что его оставили истекать кровью из-за невозможности доехать.

Солдат хочет справедливости. Понятных отпусков, ротаций, переводов. И что за ним придут на поле боя, когда станет нужно. Или приедут, на хорошем бронетранспорте, которому одна-две FPV не помеха. И этот бронетранспорт купили для армии. И его мехвод не ушел в СОЧ.

Эта уверенность бойца может улучшить и мобилизационные показатели.

Европа, конечно, могла бы помочь с финансированием нашей контрактной армии, как заявил президент Зеленский в интервью BBC.

Но не все решают деньги. Как не решили миллионные выплаты для контрактников 18—24. Хотя этот контракт и дал приток в армию, но это тысячи, а не десятки или сотни тысяч новобранцев, как ожидалось.

Дроны решают. Но не всё.

В морозы, которые продолжались всю прошлую неделю в Донецкой области, БПЛА врага, да и наши тоже, не могли уверенно летать. "Крылья" в ветер, кое-где достигавший 20 метров в секунду, да и мавики, которые Силы Обороны до сих пор используют для наблюдения, не могли подниматься в небо.

Вместо этого работала артиллерия. Так сильно, что еще раз доказала — в критических моментах именно на нее полагаются Силы Обороны. Скорость развертывания для выстрела у орудия в разы превышает успешный взлет ударного дрона.

Так что даже на самых горячих участках, таких как окрестности Запорожья, Силы Обороны разворачивают минометы калибра 120 мм.

Потому что это основное орудие батальона для прикрытия пехоты. И помогает им продвигаться. И его тоже нужно прятать под землю. Как и САУ, и в первую очередь — людей.

Так что вьетнамизация фронта, роботизация и автоматизация процессов на нем, а также КОНТРпилотная борьба, кажется, станут основным, над чем нужно думать Силам Обороны и новому министру в частности.

Учитывая его энергию и способность к реформам в цифровизации армии, у нас есть надежда. И кредит доверия от общества. Это ощущается даже во время встреч с журналистами, которые Федоров проводит регулярно.

При вступлении в должность уже стало понятно, что МО станет министерством математики. Цифра реформирует поле сражения. Но все же на нем останутся люди. И очень бы хотелось, чтобы реформы, к которым стремится новая команда МО, не разбились из-за человеческого фактора Сил Обороны, состоящих из людей.

Источник: сообщение Юлии Кириенко-Мериновой в Facebook