На Закарпатье нет отключений света? Сколько в регионе часов без электричества в сутки

Вся Украина живет в условиях ограничений электроснабжения

Есть мнение, что на Закарпатье нет регулярных отключений света. Однако это не так, сейчас там, как и по всей Украине, действуют жесткие графики ограничения электроснабжения.

Графики на каждый день публикует "Закарпатьеоблэнерго". Во вторник, 10 февраля, запланированы отключения света до 18 часов в сутки.

График отключений света в Закарпатье 10 февраля

Отключения света Закарпатье — где проверить графики

Для проверки своей очереди и актуальной информации об отключениях можно использовать:

Напомним, применение графиков – вынужденная мера после массовых российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ударов энергосистема получила значительные повреждения, поэтому "Укрэнерго" вынуждено вводить ограничения.

Ранее эксперт по энергетике Игорь Тынный рассказал "Телеграфу" о ситуации с электроснабжением в Украине сейчас. Он также дал прогноз, улучшится ли ситуация со светом летом. По его мнению, ситуация с дефицитом электроэнергии в Украине сохранится еще несколько лет. Тынный считает, что делать прогнозы в ситуации постоянных новых ударов по энергетике — дело бесполезное.