"Есть два сценария". Как Украина может выиграть войну без угрозы нового нападения

Давление на Россию и Путина до сих пор не дало желаемого результата

Фактически для Украины существует два сценария настоящего завершения войны, которое не будет сопровождаться новым нападением Кремля. Оба варианта заканчиваются поражением России.

Об этом Тарас Загородний — управляющий партнер Национальной антикризисной группы, политтехнолог и политический эксперт, рассказал в интервью "Телеграфу".

Что нужно знать:

В экономическом упадке России большую роль могут сыграть США

Не только распад РФ может обеспечить Украине победу

Процесс вытеснения России с нефтяного рынка будет невозможно остановить

По словам Загороднего, сценарии давления на Россию и президента Владимира Путина выглядят не слишком реалистичными. Ведь за четыре года войны санкции и попытки США завершить войну ничем не закончились.

"Война будет выиграна Украиной в двух вариантах. Или Путин сдохнет, или российская экономика сдохнет", — говорит политтехнолог.

По его мнению, более невероятен второй вариант, когда в России начнутся необратимые процессы, которые Путин не остановит. То есть постепенно государство будет приходить в упадок и все больше будет вязнуть в собственных проблемах, а не внешних.

Однако не следует забывать и о нефтяных компаниях США, которые только и ждут момента, чтобы вытеснить Россию с рынка. Завгородний говорит, что такой момент уже приближается, и в таком случае Москва потеряет один из главных источников дохода.

"США сделают это не из-за любви к Украине, они просто хотят заработать денег. Они там изголодались за время Байдена", — говорит эксперт.

И если действительно Россия будет терять свое место на нефтяном рынке, остановить этот процесс не удастся, а впоследствии посыпется и экономика Кремля. Более того, вряд ли элиты Москвы спокойно будут наблюдать за этими процессами.

