Забыл указать бизнес на 4 млн? Чиновник из КГГА получил подозрение: что в его декларации (фото)

Сбережений наличными у него почти на 350 тысяч

Чиновник Киевской городской государственной администрации (КГГА) получил подозрение из-за незадекларированных корпоративных прав предприятия за рубежом на 4 млн грн. Прокуратура не называет имени фигуранта, но скорее всего речь идет о Цыбе Владимире.

Что нужно знать:

В декларации за 2024 год подозреваемый указал не все доходы

Цыба имеет корпоративные права на два предприятия в Украине

За 2024 год он не заработал даже 1 млн грн

Как сообщает Киевская городская прокуратура, подозрение получил заместитель директора Департамента – начальник управления торговли и быта Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА. Имя должностного лица правоохранители не называют, но эту должность занимает Цыба Владимир.

По данным следствия, он не указал в декларации за 2024 год сведения о корпоративных правах предприятия на 4 млн грн. Оно осуществляет хозяйственную деятельность в Польше.

Объявление подозрения фигуранту. Фото: прокуратура Украины

Прокуратура подчеркнула: "Действия должностного лица квалифицировано как умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 750 до 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины).

Цыба Владимир

Что в декларации Цыбы Владимира

По данным документа за 2024 год, должностное лицо имеет немалый перечень недвижимости, сбережений и заработка. По недвижимости у Цыбы есть: земельный участок площадью 600 м², квартиры в Киеве 51,1 м², 72,4 м², 43,7 м² и недостроенная квартира в столице на 43,1 м². Кроме того, он владеет двумя авто: Volkswagen 2019 за 1 061 015 грн и Volkswagen 2005 за 35 тысяч грн.

Квартиры в декларации

Недостроенная квартира в декларации

Какие авто в собственности у Цыбы

Задекларировал Цыба в 2024 году всего два корпоративных права на предприятия в Украине. Стоимость доли должностного лица составляет 495 300 грн и 12 000 грн. Заработал за 2024 год Цыба 548 014 грн. Наличными он хранит 250 000 грн, 20 000 долларов и 5 000 евро, есть также инвестиция в строительство на 1 312 207 грн.

Сколько заработал Цыба в 2024 году

Какие сбережения имеет Цыба Владимир

Что известно о Цыбе Владимире

Родился в 1970 году. Получил высшее образование в 2003 году в Киевском национальном торгово-экономическом университете по специальности экономиста. Также имеет юридическое образование.

С 1988 года по 2011 год работал слесарем, проходил военную службу и занимал различные должности в торговой сфере. С 2011 по 2013 год был заместителем председателя Голосеевской районной в городе Киеве. До 2021 года был директором нескольких компаний, а затем был назначен директором Департамента — начальником управления торговли и быта Департамента промышленности и развития предпринимательства исполнительного органа КГГА. Известно, что у Цыбы есть сын и жена.

Цыба Владимир

Ранее "Телеграф" рассказывал, что должностное лицо Соломенской РГА под подозрением из-за помощи киевлянам в уклонении от мобилизации.