Срок истекает: почему тысячи пенсионеров могут потерять зимнюю помощь и что делать

Как не потерять 1000 гривен помощи, если нет "Дії" и возможности идти на почту

Правительство раздало миллионы гривен зимней помощи, и многие этим воспользовались. Но мало кто знает, что украинцам, которые оформляли выплату на "Укрпочте", нужно использовать ее до конца февраля. Если нет – она просто сгорит.

А что делать, если нет сил или возможности дойти до "Укрпочты"? У тысяч пенсионеров также нет смартфона с установленной "Дією", чтобы использовать государственную помощь.

Что делать тем, кто получил зимнюю поддержку через Укрпочту, но физически не может ею воспользоваться, какие реальные способы потратить эти деньги существуют для самых уязвимых категорий граждан, выяснял "Телеграф".

Правила использования "Зимней тысячи"

На что можно потратить тысячу "Зимней поддержки"

Зимняя тысяча — это 1 000 гривен государственной поддержки, которую украинцы могли оформить через приложение "Дія" или через отделение Укрпочты. Те, кто выбрал второй вариант (а это преимущественно пожилые люди без смартфонов), получили деньги на специальный счет в Укрпочте. Казалось бы, все просто — пришел на почту, потратил деньги. Но деньги нельзя снять наличными. Вообще. Их можно потратить только безналично — на товары в ассортименте Укрпочты или оплату коммунальных услуг через кассу почты.

Срок использования средств через Укрпочту истекает в конце февраля 2026 года. Правительство перенесло его, но ненадолго. Это значит, что у пожилых людей остался всего месяц, чтобы как-то решить эту проблему. А многие даже не знают, что такой дедлайн существует.

Спасательный круг, о котором мало кто знает

Почтальон приходит домой

"Укрпочта" предусмотрела вариант для тех, кто не может дойти до отделения. Во многих регионах работает услуга выезда почтальона домой. Нужно позвонить на горячую линию Укрпочты по номеру 0 800 300 545 и заказать выезд специалиста.

Почтальон может приехать домой, помочь оформить заявку на получение выплаты и помочь потратить деньги прямо дома. Это работает не во всех населённых пунктах, но попробовать стоит. Звонок бесплатный, а для многих людей это единственный шанс не упустить свою тысячу.

"Почтальоны принимают оплату за электроэнергию, газ, воду, телефонную связь, телевидение, интернет и другие платежи у вас дома. Оплачивать также можно онлайн," — говорится в сообщении на сайте "Укрпочты".

Реальные способы потратить деньги без "Дії"

Если выплата уже начислена на счет в Укрпочте, вариантов ее использования немного. Первый – купить товары, которые продаются в отделении. Это могут быть продукты питания, гигиены, бытовые мелочи. Ассортимент зависит от конкретной почты — где-то он шире, где-то совсем скудный.

Второй вариант – оплатить коммунальные услуги через кассу Укрпочты. Для пенсионеров это часто удобный способ, потому что они и так привыкли платить за коммунальные услуги на почте. Тысяча гривен может покрыть часть или все платежи за отопление, воду, газ.

Если выезд невозможен, найдите кого-нибудь, кто может пойти на почту вместо вас. Родственник, сосед, социальный работник. Пусть они купят нужные товары или оплатят коммунальные услуги с вашего счета. Для этого может понадобиться ваше присутствие или доверенность, но это все еще более реально, чем потерять деньги вообще.

