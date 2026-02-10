Военный билет как билет в будущее: почему граждане Кубы воюют против Украины

Эксперт назвал две вещи, которыми иностранцев заманивают в российскую армию

Кремль в войне против Украины получил поддержку Кубы. Страна предоставляет России человеческий ресурс, ведь многие кубинцы подписывают контракты с оккупантами нашего государства. И для них участие в войне на стороне Кремля является, прежде всего, способом вырваться из бедности и получить шанс на легализацию в России.

В условиях, когда большинство населения островного государства живет за чертой бедности, обещания многотысячных выплат и гражданства побуждают к подписанию контрактов. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

По его словам, стимулом для кубинцев к подписанию контракта может быть получение российского гражданства и соответственно возможность легально остаться в РФ.

Кроме того, поступать на службу в ВС РФ граждан этой островной страны мотивирует обычная материальная выгода. Ведь в 2023-2024 годах 70% населения Кубы находилось за чертой бедности, а средняя месячная зарплата составляла эквивалент $15-18.

"Согласно контракту, российское Министерство обороны обещало выплачивать кубинцам примерно 2 тысячи долларов в месяц", – говорит эксперт.

Контрактники в российской армии получают ежемесячные выплаты. Также им выдают деньги при подписании контракта и в случае ранения или смерти. Ежемесячные выплаты для участников войны начиная с июля 2023 года и по настоящее время составляют сумму от 204 тыс. руб. (около $2400).

Что известно о рекрутинге кубинцев

В целом массовый набор кубинцев на военную службу по контракту начался с июня 2023 года. С данного периода и по март 2024 г. среднемесячный темп рекрутирования составлял 102 человека.

Как отмечают в ГУР МОУ, пик рекрутинга иностранцев пришелся на февраль 2024 г. с показателем 227 человек. Очевидно, это связано с указом Путина от 4 января 2024 г. о праве на получение гражданства РФ для военнослужащих ВС РФ. В марте 2024 г. набор кубинцев резко уменьшился, причины чего выясняются.

Средний возраст кубинского наемника составляет 35 лет. Распределение количества лиц в соответствии с уровнем физической подготовленности (выносливости) в контексте эффективного выполнения поставленных боевых задач: возрастная группа 20-45 лет — 75%; возрастная группа 46-70 лет — 25%.

По данным представителя ГУР МОУ Андрея Юсова, граждане Кубы гибнут в среднем через 140-150 дней после подписания контрактов с россиянами.

В настоящее время известно о 96 гражданах Кубы, погибших или пропавших без вести. Реальные цифры, по оценкам украинской разведки, значительно выше. Как минимум у 250 человек по состоянию на июнь 2025 года завершились контракты, однако они не были уволены из рядов российской армии.

В украинском плену по состоянию на сентябрь 2025 года находятся двое граждан Кубы:

Франк Дарио Яроссей Манфуга 06.01.1989, родом из г. Гуантанамо, подписал контракт с ВС РФ в марте 2023 года. В апреле 2024 года был ранен и попал в плен.

Гонсалес Юсбел Туркас 31.07.1973, родом из Сантьяго-де-Куба. Контракт подписал в июне 2025 года, в августе 2025 года попал в плен.

