Британцы о таком могут только мечтать: какая ситуация с преступностью в Украине (инфографика)

Полицейские одновременно выполняют боевые задачи, эвакуируют людей и помогают раненым, компенсируя нехватку личного состава

За 2025 год в Лондоне зафиксировано более 48 тысяч краж со взломом и более 30 тысяч ограблений, несмотря на сотни тысяч камер наблюдения и огромный контингент полиции. Для сравнения: в Украине даже во время войны и ограниченного ресурса полиции зарегистрировано значительно меньшее количество грабежей и разбоев, а большинство преступников задержаны по горячим следам.

Что нужно знать:

В Киеве установлено более 15 000 камер, по стране — около 78 800

За прошлый год официально в Украине зарегистрировано 1316 грабежей и 305 разбоев

До полномасштабной войны, в 2021 году, в Украине было совершено 927 разбоев и более 5000 грабежей

Об этом на своей странице в Facebook рассказал заместитель председателя Нацполиции Украины Андрей Небытов. Он прокомментировал новость об ограблении в Лондоне, где преступники с молотками среди бела дня на глазах многих людей разбили витрину ювелирного магазина и сбежали с полными сумками драгоценностей. В британской юридической традиции преступление квалифицировано как воровство со взломом. Арест по этому кейсу – еще не произведен.

Это преступление поражает дерзостью, учитывая, что в Лондоне более 900 000 камер наблюдения и значительный контингент полиции (как половина полиции Украины). О таких ресурсах Украина сейчас может только мечтать написал Небытов.

В то же время в Киеве — более 15 000 системных камер, а всего по государству – около 78 800. И это с учетом того, что в Украине идет полномасштабная война, ежедневно летают ракеты и случаются блекауты. Нехватка личного состава полиции компенсируется героизмом стражей порядка, которые одновременно защищают граждан на фронте, эвакуируют людей и помогают раненым. Российские спецслужбы нацелены на наших военных и полицию — теракты, поджоги, удары дронами — но уровень преступности остаётся даже ниже, чем до полномасштабного вторжения.

По статистике имущественных преступлений: в 2025 году в Украине зарегистрировано 1316 грабежей и 305 разбоев. Из 379 разбойников 281 – задержаны по горячим следам.

Анализ разбоев в Украине в 2025. Инфографика "Криминальная полиция"

Для сравнения: в 2021 году было совершено 927 разбоев и более 5000 грабежей.

Эти цифры не для сравнений ради сравнений, а для понимания реальной эффективности в разных условиях. Безопасность не возникает сама по себе. Она борется ежедневно – ценой решений и ответственности. Это общее дело государства и общества. Я благодарю каждого полицейского, который, несмотря на усталость, потери и постоянный риск продолжает служить Украине. Вы – опора государства. подытожил Небытов.

Раскрытие нападений и грабежей в 2021-2025. Инфографика "Криминальная полиция"

