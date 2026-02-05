Получил премию от Сталина и отказался от гражданства Украины: кто изображен на купюре в 1000 гривен

У НБУ были и другие кандидатуры, которые могли быть изображены на банкноте

Купюра номиналом в 1000 гривен появилась в Украине в октябре 2019 года. На ней изобразили украинского ученого Владимира Вернадского, что вызвало дискуссии в обществе.

"Телеграф" решил рассказать, почему многие украинцы были против такого выбора, и чье изображение могло бы украсить банкноту. Как рассказали в НБУ, обсуждались и другие кандидатуры.

Как выглядит купюра в 1000 гривен

Банкнота номиналом 1000 гривен образца 2019 года – это голубая купюра размером 75 на 160 мм. На аверсе изображен академик Владимир Вернадский, на реверсе – здание Президиума Национальной академии наук Украины.

Тысячегривневая купюра. Фото: НБУ

Купюра имеет высокий уровень защиты, включая элементы с кинетическим эффектом и рельефные элементы, переходящие от темно-пурпурного к темно-коричневому цвету.

Кто такой академик Вернадский и почему это не самый удачный выбор

Владимир Вернадский – выдающийся ученый, который известен как естествоиспытатель, внесший вклад в минералогию, радиогеологию, геохимию и биогеохимию. Он также разработал натурфилософское учение о биосфере и переходе ее в ноосферу. Вернадский прославился как научный теоретик, систематизатор и организатор.

Однако когда появилась купюра с изображением Вернадского, это вызвало возмущение интернет-пользователей. Комментаторы писали:

– Вообще нет уважения к украинцам, все украинизируют, но Википедия пишет, что Вернадский имел очень маленькое отношение к Украине. Он родился, работал и умер в России, вся семья оттуда, и несколько лет находился на территории Украины. Почему он на купюре? Улицы переименовывают, а тут такое?

– Не понятно почему россиянин, который родился в России, учился в России, работал в России, умер в России, должен быть на украинской банкноте. Кто принял это унизительное решение?

Доктор философии, заслуженный деятель науки и техники Украины, профессор, председатель Ученого совета Национального университета "Острожская академия", писатель и публицист Петр Кралюк написал колонку на "Радио Свобода", где негативно высказался по этому поводу.

Он отметил, что Вернадский родился в Санкт-Петербурге, а умер в Москве, прожив в Украине всего несколько лет. При этом в 1918 году отказался принять украинское гражданство, поскольку считал, что Украина должна стать частью федеративной России.

Кралюк также обратил внимание на сотрудничество ученого с большевиками. В 1943 году он получил Сталинскую премию, что говорит о многом.

Кто мог быть изображен на банкноте

Отвечая на возмущенные комментарии граждан в Facebook, в Национальном банке Украины пояснили, почему приняли такое решение:

– Выбор в пользу Владимира Вернадского – это совместное решение украинских ученых и институтов, в частности, с Министерством образования и науки, Министерством культуры, Институтом истории Украины НАН Украины, Украинским институтом национальной памяти.

В НБУ также назвали имена знаменитых украинцев, кандидатуры которых также рассматривались:

– Среди других фигур назывались историк Николай Костомаров, писатель Александр Довженко, князь Даниил Галицкий, гетман Петр Конашевич-Сагайдачный и Павел Скоропадский. Но среди всех предложений было общее одно – Владимира Вернадского. Он – визионер своего времени, заложивший фундамент для развития науки не только в Украине, но и в мире, поэтому не удивительно, что именно он стал первым ученым, изображенным на гривневых банкнотах.

А представитель Нацбанка Виктор Зайвенко на брифинге заявил, что наш банкнотный ряд украшен портретами выдающихся украинцев, но ученых среди них до сих пор не было. Это также стало важным фактором при принятии решения.

Ранее мы рассказали, кто изображен на украинских гривнах. Каждая купюра рассказывает о человеке, который внес значительный вклад в развитие государства, науки, культуры или борьбу за независимость.