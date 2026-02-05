Язык можно сломать. На западе Украины есть два села с необычными названиями, связанные одной легендой

Оба названия имеют венгерское происхождение

Вы вряд ли произнесете их названия с первого раза без ошибок, но точно захотите посетить, когда узнаете их историю.

На самом краю Закарпатья, в Береговском районе, где воздух пропитан венгерским колоритом, соседствуют два села — Тисобикень и Пийтерфолво. Местные жители до сих пор пересказывают легенду о том, как одно большое имение дало начало двум совершенно разным названиям.

Петр и "бобовое поле"

Согласно народным преданиям, в XVIII веке венгерский король Андрей подарил большое имение своему верному феодалу. Тот в свою очередь решил разделить полученную землю между двумя сыновьями.

Судьба наследства распределилась следующим образом:

Одного из братьев звали Петр. Отошедшая ему земля впоследствии превратилась в село Пийтерфолво, что в буквальном переводе с венгерского (Péterfalva) означает "село Петра". Другому брату достался участок, где в то время обильно росли бобы. Эта территория получила название Тисобикень — от венгерского "Tiszabökény", где корни слова связывают с "бобовой" местностью.

Эту версию событий часто упоминают в краеведческих очерках, в частности, на ресурсе Закарпатье онлайн. В 2008 году там описали необычные топонимы региона.

Многие, приехав к нам, очень удивляются таким причудливым названиям, но ведь здесь живут в основном венгры, а для них это обычные слова — Петрово и Бобовое. Вот так мы туристам и переводим Ида Борбель тогдашний директор местного музейного комплекса

Реформатская церковь в селе Пийтерфолво

Интересные локации

В селе Пийтерфолво находится картинная галерея. Музей расположен в здании, построенном в 1864 году как летняя резиденция министра сельского хозяйства Венгрии Эндре Дьердя. После реставрации в 1986 году здесь была открыта музейная экспозиция.

Сегодня коллекция насчитывает около 170 произведений – акварели, графика и работы в других техниках современных закарпатских художников. Фонды музея постоянно пополняются благодаря регулярным пленэрам с участием художников со всей Украины.

В свою очередь, в Тисобикене работает Затисянский краеведческий музей, открытый в 1970-х в неоклассическом дворце графов Фогорошов (1895). Экспозиция знакомит с бытом венгерского населения края; особенно отличаются коллекции народной керамики, мебели венского барокко и сувениров. Во дворе действует небольшой скансен с тремя историческими сооружениями: домом зажиточного крестьянина 1882 года, домом бедняка 1918 года и школой 1920 года.

Ранее мы писали, что на самой границе с Украиной есть село с необычным названием. Оно очень дерзкое.