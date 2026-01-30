Зеленский позвал Путина в Киев. Когда глава РФ был в Украине в последний раз и почему

Украинский лидер объяснил, почему вдруг стали звучать приглашения в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с российским главой Владимиром Путиным в Москве является невозможной. Вместо этого он пригласил Путина в украинскую столицу, где тот был в последний раз более 10 лет назад.

Что нужно знать:

Зеленский уверен, что приглашения в Москву звучат тогда, когда РФ на самом деле не заинтересована во встрече

Путин публично был приглашен в Киев для встречи с Зеленским

Последний визит Владимира Путина в Киев состоялся в июле 2013 года

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами. Зеленский также предположил, что Путин просто не хочет, чтобы эта вст реча состоялась и поэтому делает невозможные приглашения, на которые точно последует отказ.

Я также могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится конечно. Но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву отметил Зеленский.

Предыстория:

28 января помощник российского главы Владимира Путина Юрий Ушаков пригласил Зеленского в Москву для встречи с Путиным и дал якобы "гарантии безопасности" во его время пребывания там.

"Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены. Это первое. А во-вторых, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных, позитивных результатов. И президент наш тоже несколько раз говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву и при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы", — говорил Ушаков.

Когда Путин был в Киеве в последний раз был в Киеве

Российский глава приезжал в столицу Украины в июле 2013 года. На то время президентом страны был Виктор Янукович. Тогда Путин вместе с главой Русской православной церкви Кириллом (Гундяевым) посетил Киев по случаю годовщины Крещения Руси. В рамках визита он принял участие в богослужении на Владимирской горке вместе с Януковичем, который впоследствии покинул страну.

Владимир Путин в Киеве в 2013 году. Фото: ТСН

На мероприятии был замечен и Петр Порошенко со своей супругой Мариной.

Петр Порошенко. Фото: ТСН

К слову, в тот период Владимир Зеленский не занимался политикой и был известен как актёр, продюссер, участник телепроектов, юморист и руководитель студии "Квартал 95". На то время ему было 35 лет.

