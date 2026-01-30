"Это поражение Путина". Что скрывает приглашение Зеленского в Москву

Польский государственный деятель Кульпа проанализировал действия Кремля насчет личной встречи лидеров

Сам факт того, что лидер России Владимир Путин соглашается на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, уже указывает на смену риторики. Но Кремль делает так, чтобы фактически встреча не состоялась, приглашая украинского лидера в Москву.

Об этом Петр Кульпа – председатель правления Республиканского фонда Украины, бывший член правительства Польши и экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО, рассказал в интервью "Телеграфу".

Что нужно знать:

Путин пытается держаться на расстоянии и не демонстрировать слабость

Вероятность встречи Зеленского и Путина достаточно низкая

Трамп может пригласить лидеров в США, но в Кремле не согласятся

По словам Кульпы, фактически Путин в последнее время не исключает возможности встречи с Зеленским, но он делает так, чтобы она не состоялась. Потому что приглашать лидера Украины в Москву, это то же самое, что главу Кремля пригласили бы в Киев.

"Именно существование Зеленского как президента Украины — это поражение Путина. Он пытается показать своим приглашением в Россию, что не проиграет", — говорит эксперт.

Он добавляет, что даже если президент США Дональд Трамп пригласит Путина и Зеленского встретиться в США, Кремль откажется. На это найдут множество причин, но фактически встречи не будет. Даже слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, что "надо помнить то, что Москва не исключает возможности встречи уже большое достижения", очень много говорят о позиции Кремля.

"Вы думаете Путин поедет в США к Трампу и Зеленскому? Нет, он даст заднюю, поджав хвост", — говорит эксперт.

Кульпа отмечает, что сейчас Россия прилагает усилия, чтобы говорить о том, что хочет услышать Трамп и все. Настоящих движений в направлении мира или хотя бы переговоров нет, есть только действия, чтобы не раздражать Вашингтон слишком сильно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Путин последний раз был в Киеве и с какой целью.