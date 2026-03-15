"Национальный" мессенджер предал Путина. Какие еще проблемы он принес россиянам

Вадим Михальченко
Внедрение мессенджера в России было инициативой Владимира Путина Новость обновлена 15 марта 2026, 22:27
Приложение имеет сомнительную репутацию

Российский национальный мессенджер Max устроил "зраду" в РФ — приложение определило IP-адрес в Крыму как тот, расположенный в Украине, чем опроверг тезис Кремля о "российском Крыме".

Соответствующий скриншот был обнародован в сети. Об этом сообщает один из российских Telegram-каналов.

"Max распознает Крым как территорию Украины", — говорится в сообщении.

Скирншот с геолокацией из сообщения
Как отреагировали в соцсети

Россияне, ожидаемо, начали обвинять разработчиков в "экстремизме" и призвать заблокировать Мах на территории РФ. Также стоит отметить, что часть пользователей восприняла эту новость с ироническим юмором, а некоторые считают, что его создали специально для слежки за гражданами.

"Вот так вот";

"100% экстремистский мессенджер";

"ВСЕ баним МАКС!";

"Заблокировать на территории РФ", — пишут россияне.

Комментарии россиян
"У меня выпивает planet earth. Я в "ДНР" живу, если что";

"С — стабильность";

"Запретить!";

"Макс это один огромный социальный эксперимент, я отвечаю";

"А мне кажется, что это фигня для слежки…", — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей
Такой проблемный Мах

Как сообщал "Телеграф", во время презентации продукта, технический директор российской IT-компании HFLabs Никита Назаров утверждал, что Telegram, WhatsApp хранят данные за пределами страны, на иностранных серверах, а здесь все будет в России. А если какой-то анонимный канал публикует слитные персональные данные, то добраться до его владельцев очень сложно, а здесь все пользователи будут идентифицированы как на портале Госуслуг.

На самом деле Мах не предоставляет никакой защиты информации пользователей: нет сквозного шифрования чатов, секретных чатов, самоуничтожающихся сообщений и двухфакторной аутентификации.

Мессенджер Мах активно собирает данные пользователей
Кроме того, согласно политике конфиденциальности, "компания может передавать учетные и/или иные данные пользователей третьим лицам в рамках установленной цели и при наличии правовых оснований". А по запросу госорганов сервис может передавать такие данные о пользователях, как: IP-адрес, операционную систему, тип браузера, местонахождение, местожительство, провайдера, контакты из адресной книги, доступ к камере и микрофону, а также информацию о действиях в программе.

Примечательно, что национальный сервис собирает гораздо больше информации о пользователях, чем отмечено в политике конфиденциальности. Max отслеживает сообщения и проверяет какие приложения установлены на смартфоне, а также фиксирует точное расположение гаджета. Более того, он постоянно находится в состоянии активности, блокирует переход телефона в спящий режим и отправляет все данные на серверы VK. При этом Владимир Путин в начале июня 2025 годазаявил, что все государственные услуги должны быть переведены в Max, несмотря на то, что это сервис с сомнительной конфиденциальностью.

Владимир Путин
Новые угрозы

15 марта 2026 года СМИ сообщили, что в российском мессенджере Max обнаружили вирус, который называется "Мамонт". Программа может похищать платежные данные пользователей и получать доступ к банковским программам.

"Мамонт" – это давно известный вирус для устройств на базе Android. Пользователи обнаружили, что в Махе он распространяется через домовые и родительские чаты. Мошенники взламывают учетные записи и посылают ссылку на вредоносный файл. Главная цель – получить доступ к сообщениям и банковским кодам, похитить деньги и личные данные пользователей.

Вирус "Мамонт"
Как известно, поводом для блокировки Telegram и WhatsApp в РФ стала якобы борьба с мошенниками. Российский мессенджер Max позиционировался властями как безопасная альтернатива.

На практике уже летом 2025 года стало известно о случаях мошенничества в мессенджере, а к весне 2026-го их стало больше. Предупреждения о новых схемах, разработанных злоумышленниками специально для Max, ежедневно публикуют городские, районные паблики, организации и управляющие компании. Иногда мошенники сами уговаривают жертв загружать российский мессенджер. При этом реальные масштабы проблемы власти пытаются скрыть.

Способы обмана, которые используют мошенники Max, часто схожи с применявшимися в других мессенджерах. Жертвам звонят "из госорганов" или "из банков", убеждают назвать коды из СМС, перевести деньги на "безопасный счет" или "инвестировать" их. Как минимум дважды в СМИ появлялась информация об утечке данных пользователей Max, но компания их опровергла.

Россиянам активно насаждается мессенджер Мах
Ранее "Телеграф" рассказывал, что россиян заставляют переходить на рации и бумажные карты. А также о том, вызовет ли цифровая изоляция протесты в РФ.

#Украина #Крым #Мошенники #Шпионаж #Вирусы #МАХ #Месенджер