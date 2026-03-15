Паралимпиада-2026: сборная Украины попала в топ-10

Сине-желтые отлично выступили на Играх

В воскресенье, 15 марта, на Паралимпийских играх в Милане завершился последний игровой день. По итогам соревнований сборная Украины заняла седьмое место в медальном зачете Игр.

Что нужно знать

Сборная Украины заняла 7-е место в медальном зачете Паралимпиады-2026

По общему количеству наград Сине-желтые — третьи

Украина бойкотирует церемонию закрытия Паралимпийских игр

Сине-желтые завоевали 19 наград (3 золотые, 8 серебряных и 8 бронзовых). Об этом сообщает "Телеграф".

Медальный зачет Паралимпиады-2026

По общему количеству медалей сборная Украины заняла третье место.

Медальный зачет Паралимпиады-2026 по общему количеству наград

Напомним, 7 марта, на Паралимпиаде-2026 прошел первый медальный день, который подарил Украине 6 наград в биатлоне, включая 3 золотых. На следующий день биатлонисты принесли в копилку нашей команды "серебро" и 3 "бронзы". 13 марта, наши биатлонисты вновь порадовали болельщиков, завоевав 4 серебряных и 2 бронзовые награды. 14 марта украинцы выиграли первую медаль в лыжных гонках — "серебро" в смешанной командной эстафете. В заключительный игровой день Сине-желтые пополнили копилку медалей "серебром" и "бронзой" в лыжных гонках.

Россия и Беларусь были представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали либо частично бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026. Кроме того, Украина бойкотирует церемонию закрытия Паралимпиады.

Перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. Международный паралимпийский комитет запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины. Также на Играх прогремел скандал из-за патриотических сережек парабиатлонистки Кононовой. Кроме того, организаторы без причин отобрали сине-желтые флаги у украинских болельщиков.