Счастье и благополучие просто улетучатся. Что нельзя делать в праздник 16 марта
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Узнайте, почему сегодня нужно остерегаться долгов и поедание хлеба
В этот день христиане восточного обряда не только придерживаются строгого Великого поста. 16 марта по новому стилю в храмах вспоминают святого мученика Савина.
По преданию, святой мученик Савин жил в египетском городе Ермополь. Во время правления римского императора Диоклетиана начались жестокие преследования христиан, и Савин вместе с другими верующими покинул город, укрывшись в далекой деревне. Там они проводили время в посте и молитве.
Однажды один неблагодарный нищий, которому Савин ранее помогал деньгами и пищей, выдал его властям. Вскоре Савина и еще шестерых христиан схватили, подвергли мучениям и утопили в водах Нила.
Традиции праздника 16 марта
В старину 16 марта мужчины проверяли повозки после зимы: осматривали их на поломки, чинили оглобли, колеса и обода. После долгого зимнего простоя их нередко приходилось немного ремонтировать.
В Савин день существовал особый обряд на удачу и благополучие. Люди садились в повозку и объезжали все село по кругу. Считалось, что такой ритуал защищает от бед и злых сил и приносит успех во всех делах.
Что нельзя делать 16 марта
В народных верованиях существуют такие предостережения, однако научного подтверждения у них нет
- Давать или брать деньги в долг. Считается, что это приведет к долгам на весь год и потере удачи.
- Носить тяжелые предметы, чтобы не "обременить" свою жизнь лишними заботами.
- Разжигать огонь (костры, камины), чтобы избежать несчастий в доме.
- Выносить мусор из дома — вместе с ним можно вынести достаток и благополучие.
- После заката нельзя есть хлеб, иначе можно столкнуться с бедностью.
- Употреблять в пищу мясо, яйца и молочные продукты — идет пост.
Народные приметы 16 марта
- Прилетело большинство перелетных птиц — весна будет очень теплой.
- Солнце прячется за облаками — обязательно будет дождь.
- Скворцы прилетели — урожай будет хороший.
У кого именины 16 марта
Сегодня именины отмечают Денис, Иван, Александр, Павел, Роман, Юлиан и Ян.
Праздники и события 16 марта
- День свободы информации (Freedom of Information Day)
- День черной прессы
- День панды
- День без селфи
