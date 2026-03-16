Счастье и благополучие просто улетучатся. Что нельзя делать в праздник 16 марта

Узнайте, почему сегодня нужно остерегаться долгов и поедание хлеба

В этот день христиане восточного обряда не только придерживаются строгого Великого поста. 16 марта по новому стилю в храмах вспоминают святого мученика Савина.

По преданию, святой мученик Савин жил в египетском городе Ермополь. Во время правления римского императора Диоклетиана начались жестокие преследования христиан, и Савин вместе с другими верующими покинул город, укрывшись в далекой деревне. Там они проводили время в посте и молитве.

Однажды один неблагодарный нищий, которому Савин ранее помогал деньгами и пищей, выдал его властям. Вскоре Савина и еще шестерых христиан схватили, подвергли мучениям и утопили в водах Нила.

Традиции праздника 16 марта

В старину 16 марта мужчины проверяли повозки после зимы: осматривали их на поломки, чинили оглобли, колеса и обода. После долгого зимнего простоя их нередко приходилось немного ремонтировать.

В Савин день существовал особый обряд на удачу и благополучие. Люди садились в повозку и объезжали все село по кругу. Считалось, что такой ритуал защищает от бед и злых сил и приносит успех во всех делах.

Что нельзя делать 16 марта

В народных верованиях существуют такие предостережения, однако научного подтверждения у них нет

Давать или брать деньги в долг . Считается, что это приведет к долгам на весь год и потере удачи.

. Считается, что это приведет к долгам на весь год и потере удачи. Носить тяжелые предметы , чтобы не "обременить" свою жизнь лишними заботами.

, чтобы не "обременить" свою жизнь лишними заботами. Разжигать огонь (костры, камины), чтобы избежать несчастий в доме.

(костры, камины), чтобы избежать несчастий в доме. Выносить мусор из дома — вместе с ним можно вынести достаток и благополучие.

вместе с ним можно вынести достаток и благополучие. После заката нельзя есть хлеб , иначе можно столкнуться с бедностью.

, иначе можно столкнуться с бедностью. Употреблять в пищу мясо, яйца и молочные продукты — идет пост.

Народные приметы 16 марта

Прилетело большинство перелетных птиц — весна будет очень теплой.

Солнце прячется за облаками — обязательно будет дождь.

Скворцы прилетели — урожай будет хороший.

У кого именины 16 марта

Сегодня именины отмечают Денис, Иван, Александр, Павел, Роман, Юлиан и Ян.

Праздники и события 16 марта

День свободы информации (Freedom of Information Day)

День черной прессы

День панды

День без селфи

