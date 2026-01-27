Когда ждать следующего масштабного обстрела: эксперт объяснил, на что ориентируются россияне

Враг имеет свою систему

Масштабного авиаудара россиян можно ожидать уже в ближайшие выходные. Это обусловлено прогнозом погоды, потому что столбики термометров снова сильно упадут.

Об этом в эфире "Редакция OBOZ UA" рассказал военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он напомнил, что враг уже не первый год рассуждает таким образом.

"Буквально на выходных мы можем ожидать что-то масштабное. Почему выходные? Прогноз погоды. Обычно россияне так и работают. Там, где существенно падает температура. А снова ожидается по прогнозам -20…-22 по разным источникам", – пояснил Ступак.

Иван Ступак

Аналитик отметил, что, к примеру, известный сайт Sinoptik прогнозирует морозы до -22 градусов. Он также напомнил, что украинская критическая инфраструктура нагружена, а энергосети уже обессилены.

"Чем больше нагрузка, тем уязвимее эта система и тем легче ее будет разрушить еще больше, еще глубже. Я думаю, что россияне вот таким образом рассуждают который год подряд", – резюмировал Ступак.

Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, в результате атаки врага на критическую инфраструктуру столицы 24 января без тепла остаются 1330 многоэтажек. Напомним, после последнего обстрела в столице без теплоснабжения снова оказались почти 6 тысяч домов. Большинство уже дважды подключали или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января.