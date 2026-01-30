Не неделю? Сколько будет длиться "энергетическое перемирие" Трампа

Песков также сделал заявление о встрече Зеленского и Путина

В пятницу, 30 января, Кремль согласился воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля в рамках "энергетического перемирия". Чтобы создать благоприятные условия для переговоров.

Что нужно знать:

1 февраля в Абу-Даби должен пройти новый раунд переговоров между Украиной и Россией

Фактически "прекращение огня" Кремля продлится 2 дня

Об этом сообщил спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, Москва решила "принять энергетическое перемирие" по просьбе президента США Дональда Трампа.

Интересно, что, по словам главы Белого дома, прекращение обстрелов должно длиться неделю с 29 января, а не два дня, как об этом говорит Кремль. К тому же переговоры запланированы на 1 февраля, именно по сей день будет действовать "перемирие" России.

Тем не менее в ночь на 30 января Россия нанесла удары по Украине, пострадала гражданская застройка. По словам президента Владимира Зеленского, ночью 29 января ударов по энергетике не было, но днем несколько объектов получили повреждения.

Кроме того, Песков заявил, что Зеленский предлагал встретиться с Путиным, но глава Кремля согласен на личный разговор только в Москве.

"Инициативно Путин Зеленского никуда не приглашал и не предлагал никаких встреч Зеленскому... Зеленский, собственно, инициирует встречу. И в ответ президент Путин ему ответил, что да, мы готовы, но только в Москве. Вот здесь очень важно помнить это", — сказал спикер Кремля.

Как реагируют в Украине на "энергетическое перемирие" России

По словам нардепа Алексея Гончаренко, Москва готова не бить по Украине всего два дня, как раз до наступления морозов. Ведь с 1 февраля страну накроет почти арктический холод в -26 градусов.

Блогер Игорь Лаченков отметил: "Москва согласилась по просьбе Трампа воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля, сообщил Песков. Трамп действительно лично обратился к Путину с просьбой воздержаться от ударов. Тем временем второго февраля будет ночью в Киеве -23 градуса".

Украинский политтехнолог Александр Нойнец подчеркнул: "7 минут, или как говорят мужчины "всю ночь". 29-31 января, или как говорят мужчины "целую неделю".

В то же время в комментариях украинцы разделили мнение деятелей, отмечая, что "энергетическое перемирие" продлится всего два дня. Люди писали:

Ну да, пока тепло.

2 дня?

Так сейчас "шахеды" летают. Круто они согласились.

Ого, целых два дня. Офигеть и "шахеды" сейчас летают.

С 1 февраля как раз холод обещают. Звучит как издевательство.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько раз Зеленского уже пытались заманить в Москву.