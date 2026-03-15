Умер знаменитый украинский блоггер Дед Толя. Кем он был и как прославился на всю страну (видео)

Украинцам он нравился за жизнерадостность и непосредственность

В воскресенье, 15 марта, умер известный в Украине блогер и юморист дед Толя из Хмельницкой области. Он стал известен в сети благодаря вирусным видео.

Дедушке Толе было 89 лет. Это известие сообщил его внук в Instagram.

Что известно о смерти деда Толи?

Его внук Александр Гусин рассказал, что на днях дедушке провели операцию. Ему ампутировали ногу выше колена. Недавно семья получила звонок из больницы о смерти деда.

"Мы делали все, что возможно. Мы делали все, что возможно", — сказал Александр.

Кто такие дед Толя и внук

Обрести популярность деда Толи помог внук Александр Гусин. Он сначала снимал видео со своей девушкой, но впоследствии главным героем роликов для канала "Дед Толя и внук" стал именно дедушка. Особенностью было то, что Дед Толя не пытался быть кем-то другим. Он просто жил перед камерой и давал советы внуку, используя свой неповторимый лексикон.

Дед Толя и вирусное видео

Всплеск популярности деда связывают с видео, на котором плюнул на землю и начал петь песню Stefania группы Kalush Orchestra. Интернет заполонили мемы, где его "плевок" якобы подрывает Крымский мост или летит в портрет главы России. После этого видео дед Толя поднялся до статуса культового персонажа украинского сегмента TikTok.

Почему украинцы так полюбили деда Толю

В отличие от многих других украинских блогеров, дед Толя не пытается подражать модным трендам или копировать успешные форматы. Он создал свою нишу, где главное – оставаться собой. Его простота, открытость и чувство юмора находят отклик у зрителей всех возрастов. В то время, когда большинство контента выглядит слишком отредактированным и искусственным, дед Толя предлагает подлинность, которая редко встречается в современных социальных сетях.

Скандал с выездом за границу

Как сообщал "Телеграф", известный украинский блоггер, тиктокер и комик Александр Гусин, автор страницы "Дед Толя и Внук Саша" уехал за границу. 17 марта 2024 года он заявил, что их проект с дедом Толей временно приостановлен, то есть они не будут снимать вместе развлекательные видео, риллсы и т.д. Также закрылся их общий проект "Расчерепашу".

Дед с внуком были популярным дуэтом

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинский художник Андрей Шабунин скончался на 66 году жизни. Он родился в России, но в своих произведениях прославлял казаков.