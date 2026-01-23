Когда Киев сможет вернуться к графикам. Гендиректор YASNO объяснил, от чего это зависит

Ослабление морозов должно положительно отразиться на ситуации со светом в столице

Ситуация с энергоснабжением в Киеве из-за последствий российских атак — одна из самых сложных в Украине. Многие дома получают электроэнергию практически в ручном режиме, и прогнозировать, когда столица может вернуться к обычным графикам, сложно.

Что нужно знать:

Ситуация со светом в столице очень сложная, давать прогнозы трудно

На сроки возврата к графикам влияют три фактора: погода, скорость восстановления и новые обстрелы

Иногда свет выключают и включают в ручном режиме

Об этом в ответ на запрос "Телеграфа" рассказал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко. В ДТЭК заявили, что в Киеве "электричества для графиков не хватает". Между тем эксперт по вопросам энергетики Александр Харченко предположил, что "где-то через 5-7 дней в Киеве можно будет хотя бы четко работать по графику".

Честно говоря, делать какие-то предположения пока не представляется целесообразным. Потому что устойчивость системы в конкретный момент зависит от нескольких факторов, – пояснил Коваленко

Что влияет на сроки, когда Киев сможет вернуться к графику

Первый фактор – погода. Мороз, снег, дождь оказывают прямое влияние и на работу энергосистемы, и на скорость восстановления, подчеркнул глава YASNO.

Мы знаем, что зимой каждые -5 градусов прибавляют к потреблению от 100 МВт – люди догреваются, когда централизованного отопления не хватает. Повышенная нагрузка может влиять на прочность систем и количество аварий на сетях, — Сергей Коваленко

Второй фактор – восстановление. По словам гендиректора YASNO, каждая последующая авария снижает прочность системы – возможно, в ходе следующего ремонта придется менять больше оборудования и т.д.

Третий фактор – обстрелы. Невозможно заранее знать, куда "прилетит" и насколько серьезными будут последствия.

Сложно предположить, какой будет тяжесть следующей атаки, попадет ли снаряд в какую-нибудь подстанцию, каким будет объем поражений. Какими будут сопутствующие факторы – та же погода, наличие оборудования, скорость восстановления, – пояснил гендиректор YASNO

Сергей Коваленко

Когда в Киеве могут ввести плановые графики отключений

Ситуация в Киеве – одна из самых сложных в Украине за все время из-за комбинации факторов, которые мы уже отметили. Мы надеемся, что когда потеплеет, нагрузка на сеть немного спадет, — Сергей Коваленко

Почему кого-то не выключают по несколько суток, а в соседних домах нет света по 15-17 часов

Гендиректор YASNO прокомментировал жалобы киевлян, что якобы "модные" микрорайоны типа Новопечерских Липок имеют свет 24/7 в "ручном режиме", что не очень похоже на справедливое распределение электроэнергии. Коваленко объяснил, почему кого-то не отключают по несколько суток, в то время как дома по соседству страдают от отключений по 15-17 часов.

В Киеве после последних обстрелов действуют экстренные отключения. И на самом деле значительное количество домов получает электроэнергию практически в ручном режиме – энергетики приезжают, подключают их к сети, затем так же приезжают и выключают, – рассказал он

Кроме того, добавил специалист, два рядом стоящих дома могут быть подключены к разным линиям. Одна из них может быть повреждена, а другая нет.

И тогда ситуация складывается так, что поврежденная – ремонтируется, электроэнергию на нее подают очень ограниченно и осторожно. На соседнюю линию отдают то, что не могут передать на поврежденную, — пояснил Коваленко

Есть и еще одна причина, почему в стоящих рядом домах разная продолжительность отключений. Кто-то может быть элементарно лучше подготовлен, у него есть резервное питание. Снаружи дома обычно этого не видно, отметил Коваленко.

Напомним, глава Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра в блиц-интервью "Телеграфу" объяснил, когда Киев вернется к стабильным графикам. По его мнению, это будет возможно уже в начале следующей недели.