Теневой флот Путина обходит санкции: пытаются "стереть" следы и зарабатывают миллиарды евро

С кем связаны компании, занимающиеся теневым флотом

Глава Кремля Владимир Путин продолжает получать десятки миллиардов евро ежемесячно за счет продажи нефти через теневой флот. Международные санкции должны прекратить торговлю (или значительно ее сократить), однако россияне создали теневую империю, благодаря которой успешно обходят действующие запреты. Яркий представитель этой империи – компания 2Rivers (ранее называлась Coral Energy), владельцы которой продолжают работать, финансируя российскую агрессию против Украины.

Как стало известно "Телеграфу", сейчас представители 2Rivers пытаются "отбелить" репутацию, удаляя новости, в том числе в украинских СМИ.

Что известно о компании и ее бенефициарах:

● Группу компаний 2Rivers (Coral Energy) основал Тахир Гараев (гражданин Азербайджана) в 2010 году. После начала полномасштабной войны в ряде СМИ, в том числе западных, появилась информация о том, что компания владеет теневым флотом на 100 танкеров и занимается экспортом российской нефти в обход санкций.

● после появления новостей компания пыталась обойти санкции и официально сменила владельцев. Компанию переписали на Талата Сафарова (45%), Ахмеда Керимова (35%) и Анара Мадатли (20%). Также среди связанных лиц называют Этибара Эйюба;

● в начале 2024 года генеральный директор Талат Сафаров, финансовый директор Ахмед Керимов и главный финансовый директор Анар Мадатли (граждане Азербайджана и резиденты ОАЭ) завершили покупку акций Гараева;

● согласно отчету Transparency International, Тарас Мороз, директор чешской Vetus Investments SRO, дочерней компании холдинговой компании 2Rivers/Coral Energy Vetus Investments, фигурирует в деле об отмывании средств. Главные фигуранты этого дела – Михаил Гуцериев и Кирилл Шамалов (бывший зять Путина).

● С Coral Energy, как говорится в расследованиях, связаны Nord Axis, Coral Energy Turkey, Novus Middle East DMCC, Vetus Investments Limited, Apeiron Energy DMCC, Pontus Trading DMCC, Polar Energy SA, Matterhorn Group FZE и Alpen Energy LLC.

● Великобритания добавила в список санкционных компаний 2Rivers. Официально она перестала работать, однако на самом деле теневой флот работает через связанные компании.

Масштабы теневого флота настолько велики, что на них обратили внимание и в Украине. Так, в сентябре 2024 года уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что Coral Energy является одним из ключевых перевозчиков российской нефти, который помогает стране-агрессору продавать за границу свои углеводороды.

"Что касается Coral Energy, то я не думаю, что это проблема так же в ближайшее время рассмотреть возможность наложения санкций. По танкерному флоту ключевое — это сейчас иметь общий санкционный поход — США, ЕС, Великобритания, Япония и Украина.Чем больше мы сможем все равно санкционировать компаний, кораблей и добавить дополнительные требования к заходу в порты, предоставлению страховых, лоцманских и брокерских услуг, тем это будет больше ограничивать Россию", – объяснил Владислав Власюк.

Ранее издание WSJ сообщало, что Этибар Эйюб из Coral Energy (2Rivers) в Москве и Тахир Гараев (Tahir Gurayev) в Дубае управляют большей частью теневого флота, по меньшей мере, 100 судов, составляющих большую часть вклада "Роснефти" в доходы от нефти.

"Телеграф" продолжит следить за судьбой тенейшего флота РФ. Детальнее о том, какие еще компании связаны с 2Rivers (Coral Energy) и кто представляет их интересы в Украине, читайте в следующих публикациях.