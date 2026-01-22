Тіньовий флот Путіна обходить санкції: намагаються "стерти" сліди та заробляють мільярди євро

З ким пов'язані компанії, які займаються тіньовим флотом

Очільник Кремля Володимир Путін продовжує отримувати десятки мільярдів євро щомісячно за рахунок продаж нафти через тіньовий флот. Міжнародні санкції мали б припинити торгівлю (або значно її скоротити), однак росіяни створили тіньову імперію, завдяки якій успішно обходять діючи заборони. Яскравий представник цією імперії – компанія 2Rivers (раніше називалась Coral Energy), власники якої продовжують працювати, фінансуючи російську агресію проти України.

Як стало відомо "Телеграфу", зараз представники 2Rivers намагаються "відбілити" репутацію, видаляючи новини в тому числі в українських ЗМІ.

Що відомо про компанію та її бенефіціарів:

● Групу компаній 2Rivers (Coral Energy) заснував Тахір Гараєв (громадянин Азербайджану) у 2010 році. Після початку повномасштабної війни в низці ЗМІ, в тому числі західних, з'явилась інформація про те, що компанія володіє тіньовим флотом на 100 танкерів та займається експортом російської нафти в обхід санкцій.

● після появи новин компанія намагалась обійти санкції та офіційно змінила власників. Компанію переписали на Талата Сафарова (45%), Ахмеда Керімова (35%) та Анара Мадатлі (20%). Також серед пов’язаних осіб називають Етібара Ейюба;

● на початку 2024 року генеральний директор Талат Сафаров, фінансовий директор Ахмед Керімов та головний фінансовий директор Анар Мадатлі (громадяни Азербайджану та резиденти ОАЕ) завершили купівлю акцій Гараєва;

● згідно зі звітом Transparency International, Тарас Мороз, директор чеської Vetus Investments SRO, дочірньої компанії холдингової компанії 2Rivers/Coral Energy Vetus Investments, фігурує в справі про відмивання коштів. Головні фігуранти цієї справи – Михайло Гуцерієв та Кирило Шамалов (колишній зять Путіна).

● З Coral Energy, як йдеться в розслідуваннях, пов'язані Nord Axis, Coral Energy Turkey, Novus Middle East DMCC, Vetus Investments Limited, Apeiron Energy DMCC, Pontus Trading DMCC, Polar Energy SA, Matterhorn Group FZE та Alpen Energy LLC.

● Велика Британія додала до списку санкційних компаній 2Rivers. Офіційно вона перестала працювати, однак насправді тіньовий флот працює через пов’язані компанії.

Масштаби тіньового флоту настільки великі, що на них також звернули увагу і в Україні. Так, у вересні 2024 року уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Coral Еnergy є одним з ключових перевізників російської нафти, який допомагає країні-агресору продавати за кордон свої вуглеводні.

"Щодо Coral Energy, то я не думаю, що це є проблема так само найближчим часом розглянути можливість накладення санкцій. По танкерному флоту ключове – це зараз мати спільний санкційний похід – США, ЄС, Великобританія, Японія і Україна. Чим більше ми зможемо однаково санкціонувати компаній, кораблів і додати додаткові вимоги до заходу в порти, наданню страхових, лоцманських і брокерських послуг, тим це буде більше обмежувати Росію", – пояснив Владислав Власюк.

Раніше видання WSJ повідомляло, що Етібар Ейюб з Coral Energy (2Rivers) в Москві і Тахір Гараєв (Tahir Gurayev) в Дубаї керують більшою частиною тіньового флоту, щонайменше 100 суден, які складають більшу частину внеску "Роснефті" в доходи від нафти для війни проти України.

"Телеграф" продовжить слідкувати за долею тінього флоту РФ. Детальніше про те, які ще компанії пов’язані з 2Rivers (Coral Energy) та хто представляє їхні інтереси в Україні, читайте в наступних публікаціях.