Если у вас потрескались трубы, кто платит за ремонт? Ответ эксперта

Объясняем, кто несет ответственность за батареи

За разорванные радиаторы в подъезде должны платить не жильцы. Замерзшие и поврежденные батареи в Киеве приводят к проблемам с подключением отопления.

Как подчеркнула эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно в комментарии "Телеграфу", ремонт батарей в подъезде, если они замерзли и их разорвало, оплачивает управляющая компания, обслуживающая компания (екс-ЖЭК) или ОСМД — те, кому жильцы платят за содержание дома и придомовых территорий.

Они должны заменить батареи за свой счет, ведь именно они вовремя не слили воду из системы отопления. В случае, если за общедомовую систему отопления отвечает коммунальное предприятие, они должны найти средства и восстановить в кратчайшие сроки.

Если же частная структура, то они тоже спешат, ведь они заинтересованы в расширении сотрудничества, а если не справятся – вылетят с рынка, отмечает Ненно.

Что касается ОСМД, то они обычно имеют слесаря и сантехника в штате и договор с сертифицированной компанией, занимающейся внутренним обслуживанием сетей водоснабжения и теплоснабжения. Организация совладельцев должна потребовать от компании ремонта потрескавшегося.

Справочно: управляющую компанию жильцы домов могут выбирать самостоятельно. Если же управляющего не выбрали и ОСМД не создали, город назначает дому управляющую (обслуживающую) компанию, фактически это старые ЖЭКи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что если трубы разорвало до домового счетчика — ответственность на коммунальных службах. В случае, если трубы не смогут быстро восстановить — подача тепла может отсрочиться на неделе.