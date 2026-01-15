Только при одном условии: генерал объяснил, как заставить Россию соблюдать соглашения

Экс-командующий армией США в Европе назвал главное условие безопасности Украины

Гарантии безопасности для Украины не будут работать без реального присутствия боеспособных иностранных войск и механизма немедленного наказания России за нарушение договоренностей. В то же время, Украина как суверенное государство имеет полное право самостоятельно решать, какие союзные силы могут находиться на ее территории.

Что нужно знать:

Гарантии нуждаются в реальном присутствии иностранных боеспособных войск

Наказание россиян за нарушение соглашений должно быть немедленным

Украина имеет суверенное право самостоятельно размещать союзные силы

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал американский генерал в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Чтобы гарантии безопасности для Украины сработали, россияне должны поверить, что это пустые обещания, считает Ходжес.

"Если они когда-нибудь нарушат — будь то режим прекращения огня или любое соглашение, а мы должны исходить из того, что это произойдет сразу, — наказание будет немедленным", – пояснил он.

По мнению генерала, гарантии безопасности должны предусматривать реальное боевое присутствие войск с противовоздушной обороной, дальнобойными средствами и полномочиями немедленно наносить ответный удар.

"Думаю, большинство осознает: Россия не будет соблюдать договоренности, если ее к этому не принудят", — уверен экс-командующий армией США в Европе.

Это не могут быть солдаты в гражданских автомобилях в казармах где-то во Львове, считает он. Военные должны находиться там, где могут немедленно реагировать на удары или любые другие нарушения.

Американский генерал в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес. Фото: Getty Images

"Мы видели во время Минска-1 и Минска-2, как россияне снова и снова нарушали режим прекращения огня, ведь там были только наблюдатели ОБСЕ — Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе — в гражданской одежде", — напомнил Ходжес.

Поэтому силы обеспечения безопасности должны быть достаточно многочисленными и боеспособными, чтобы немедленно наказывать россиян в случае нарушения договоренности.

"Очевидно, что успешное завершение этой войны отвечает интересам США, ведь им выгодно, чтобы Европа была стабильной, безопасной и богатой — в конце концов, Европа является крупнейшим торговым партнером Америки", — пояснил генерал.

Он уточнил, что для развития Украины необходимы гарантии безопасности. Никто не будет инвестировать в страну без гарантий. Это также в интересах Вашингтона. Это отлично понимает президент США Дональд Трамп.

"Итак, нужно вложить достаточно ресурсов, чтобы этот процесс был успешным — будь то разведка, логистика, авиационная поддержка, противовоздушная оборона или же непосредственное присутствие войск на земле", – отметил экс-командующий армией США в Европе.

Его видение гарантий – это американские солдаты наряду с британскими, французскими, германскими, польскими, финскими и другими союзниками. На вопрос о жесткой реакции российского МИД на возможность размещения войск других стран в Украине Ходжес отметил, что это решать не Москве.

"Украина — суверенное государство. Украина вправе пригласить на свою территорию кого-либо, кого считает нужным. Не следует предоставлять России никаких полномочий решать, кто может находиться на вашей территории. Именно за это и идет вся эта война. Россия пытается контролировать то, что делает Украина, и ее территорию. Государства должны быть готовы, если Украина скажет: "Мы хотим, чтобы вы были здесь", – подчеркнул генерал.

Он напомнил, что в Южной Корее расположены тысячи американских солдат, в то же время разрешения у КНДР не спрашивали.

"Конечно, россияне этого не хотят, потому что понимают: возобновить конфликт будет гораздо сложнее, если в Украине будут находиться тысячи европейских военных — с американцами или без них", – резюмировал экс-командующий армией США в Европе.

Ходжес также заявил, что война России против Украины может завершиться в 2026 году из-за экономического истощения России и масштабных человеческих потерь. Не исключен внезапный коллапс режима Путина, как это когда-то случилось с СССР.