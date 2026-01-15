Война может окончиться внезапно: американский генерал спрогнозировал неожиданный финал для режима Путина

Экс-командующий армией США назвал главную уязвимость Кремля

Война России против Украины может завершиться в 2026 году из-за экономического истощения России и масштабных человеческих потерь. Не исключен внезапный коллапс режима Путина, как это когда-то случилось с СССР.

Что нужно знать:

Бен Ходжес считает реальным завершение войны в 2026 году

Экономическое давление и большие потери истощают Россию

Возможен внезапный коллапс российского режима по историческому сценарию

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал американский генерал в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, неоднократно выражавшего надежду на завершение войны в 2026 году, Ходжес сказал:

"Не думаю, что президент Зеленский говорил бы это без определенной уверенности в такой возможности, ведь давать ложную надежду страдающим людям никогда не имеет хороших последствий".

Он добавил, что если давление на российскую экономику будет продолжаться, и Россия и дальше будет нести около тысячи солдат потерь в день, это реально. Важно, чтобы европейские страны продолжали поддерживать Украину.

"Но не думаю, что это будет постепенный процесс. Возможно, внутри России внезапно произойдет что-то, что заставит их осознать: хорошо, мы должны остановиться. Что именно это будет — не знаю", – высказался генерал.

Также он поделился надеждой на свержение режима в России, в результаты которого к власти пришел бы кто-то более благоразумный, чем Путин.

"Но, как известно, смена власти в России никогда не бывает ни гладкой, ни легкой. Поэтому нам остается только ждать и наблюдать. Впрочем, я действительно считаю, что возможность более положительных изменений на поле боя вполне реальна", – сказал Ходжес.

Экс-командующий армией США в Европе упомянул распад Советского Союза и падение Берлинской стены. По его словам, эти события были абсолютным шоком — никто не ожидал столь стремительного коллапса.

Американский генерал в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес. Фото: Getty Images

"А дальше Украина стала свободной, потом — Эстония, Латвия, Литва, Молдова и другие бывшие советские республики и страны Варшавского договора. Почти никто не предполагал, что это произойдет", — рассказал он.

Генерал подчеркнул, что он не утверждает, что история повторится в 2026 году, но стоит быть готовыми и думать о последствиях, если это произойдет.

"Я внимательно слежу за ценами на нефть, а сейчас они настолько низки, что Россия не может и дальше функционировать так, как раньше. Ее экономика держится на военной модели. В определенный момент люди начинают это остро чувствовать, а солдаты говорят: "Довольно", — отметил он.

Экс-командующий армией США в Европе уточнил, что не знает, где именно существует этот предел. Но он не уверен, что россияне способны терпеть больше других, хотя некоторые так считают.

Кроме того, Ходжес заявил, что российская армия не может победить Силы обороны Украины на поле боя, непосредственно влияющего на ход войны. Кремль не способен бесконечно поддерживать такой темп вовлечения новых солдат в свою армию.