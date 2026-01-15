Лише за однієї умови: генерал пояснив, як змусити Росію дотримуватися угод

Екскомандувач армії США в Європі назвав головну умову безпеки України

Гарантії безпеки для України не працюватимуть без реальної присутності боєздатних іноземних військ і механізму негайного покарання Росії за будь-які порушення домовленостей. Водночас Україна як суверенна держава має повне право самостійно вирішувати, які союзні сили можуть перебувати на її території.

Що треба знати:

Гарантії потребують реальної присутності іноземних боєздатних військ

Покарання росіян за порушення угод має бути негайним

Україна має суверенне право самостійно розміщувати союзні сили

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів американський генерал у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес.

Детальніше читайте в матеріалі: "Режим Путіна впаде, а війна закінчиться вже цього року? Прогноз від Бена Годжеса"

Щоб гарантії безпеки для України спрацювали, росіяни мають повірити, що це не пусті обіцянки, вважає Годжес.

"Якщо вони колись порушать — чи то режим припинення вогню, чи будь-яку угоду, а ми маємо виходити з того, що це станеться одразу, — покарання буде негайним", – пояснив він.

На думку генерала, гарантії безпеки мають передбачати реальну бойову присутність військ із протиповітряною обороною, далекобійними засобами та повноваженнями негайно завдавати удару у відповідь.

"Гадаю, більшість усвідомлює: Росія не дотримуватиметься домовленостей, якщо її до цього не примусять", – впевнений екскомандувач армії США в Європі.

Це не можуть бути солдати в цивільних автомобілях у казармах десь під Львовом, вважає він. Військові мають перебувати там, де зможуть негайно реагувати на удари чи будь-які інші порушення.

Американський генерал у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес. Фото: Getty Images

"Ми бачили під час Мінську-1 і Мінську-2, як росіяни знову і знову порушували режим припинення вогню, адже там були лише спостерігачі ОБСЄ — Організації з безпеки і співробітництва в Європі — у цивільному одязі", – нагадав Годжес.

Тому сили гарантування безпеки мають бути достатньо чисельними й боєздатними, щоб мати змогу негайно карати росіян у разі порушення домовленості.

"Очевидно, що успішне завершення цієї війни відповідає інтересам США, адже їм вигідно, щоб Європа була стабільною, безпечною та заможною — зрештою, Європа є найбільшим торгівельним партнером Америки", – пояснив генерал.

Він уточнив, що для розвитку України необхідні гарантії безпеки. Ніхто не інвестуватиме в країну без гарантій. Тож це також в інтересах Вашингтона. Це чудово розуміє президент США Дональд Трамп.

"Отже, потрібно вкласти достатньо ресурсів, щоб цей процес був успішним — чи то розвідка, логістика, авіаційна підтримка, протиповітряна оборона або ж безпосередня присутність військ на землі", – зазначив екскомандувач армії США в Європі.

Його бачення гарантій – це американські солдати поруч із британськими, французькими, німецькими, польськими, фінськими та іншими союзниками. На запитання щодо жорсткої реакції російського МЗС на можливість розміщення військ інших країн в Україні, Годжес зауважив, що це вирішувати не Москві.

"Україна — суверенна держава. Україна має право запросити на свою територію будь‑кого, кого вважає за потрібне. Не слід надавати Росії жодних повноважень вирішувати, хто може перебувати на вашій території. Саме за це й точиться вся ця війна. Росія намагається контролювати те, що робить Україна, і її територію. Держави мають бути готові, якщо Україна скаже: "Ми хочемо, щоб ви були тут", – наголосив генерал.

Він нагадав, що у Південній Кореї розташовані тисячі американських солдатів, водночас дозволу у КНДР не питали.

"Звісно, росіяни цього не хочуть, бо розуміють: відновити конфлікт буде набагато складніше, якщо в Україні перебуватимуть тисячі європейських військових — з американцями чи без них", – резюмував екскомандувач армії США в Європі.

Годжес також заявив, що війна Росії проти України може завершитися у 2026 році через економічне виснаження Росії та масштабні людські втрати. Не виключений раптовий колапс режиму Путіна, як це колись сталося з СРСР.