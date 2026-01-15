Ермак мобилизовался? В Минобороны дали четкий ответ (документ)

После увольнения в ноябре 2025 бывший руководитель ОП говорил, что идет на фронт

В Министерстве обороны Украины рассказали, мобилизовался ли в ряды ВСУ экс-председатель Офиса президента Андрей Ермак. Ведь после своего увольнения он заявлял, что пойдет служить в Вооруженные силы.

Что нужно знать:

Нардеп Железняк получил официальный ответ по Ермаку от Минобороны

Бывший глава ОП сейчас исчез с радаров, последний раз его публично видели еще в начале декабря 2025 года

Как рассказывает нардеп Ярослав Железняк, он подал официальный запрос в Министерство обороны по уточнению статуса Ермака. Ведь экс-чиновник после увольнения и обысков в ОП детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) заявил, что планирует пойти служить в ВСУ.

Однако по состоянию на январь 2026 года ни одна из воинских частей или территориальных центров комплектования не получала данных о мобилизации Андрея Ермака. Минобороны в документе пишет: "С учетом изложенного информируем, что по состоянию на момент рассмотрения депутатского обращения гражданин Украины Ермак Андрей Борисович в любой территориальный центр комплектования и социальной поддержки по желанию проходить военную службу во время мобилизации, на особый период или по контракту не обращался".

Ответ Минобороны о мобилизации Ермака. Фото: Ярослав Железняк

Ответ Минобороны о мобилизации Ермака. Фото: Ярослав Железняк

Напомним, что недавно Рада поддержала назначение Михаила Федорова министром обороны. До этого он занимал должность министра цифровой трансформации.

Ранее "Телеграф" писал, что экс-министр Дмитрий Кулеба объяснил, в чем разница между новым главой Офиса президента Кириллом Будановым и Андреем Ермаком.