Ермак мобилизовался? В Минобороны дали четкий ответ (документ)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
После увольнения в ноябре 2025 бывший руководитель ОП говорил, что идет на фронт
В Министерстве обороны Украины рассказали, мобилизовался ли в ряды ВСУ экс-председатель Офиса президента Андрей Ермак. Ведь после своего увольнения он заявлял, что пойдет служить в Вооруженные силы.
Что нужно знать:
- Нардеп Железняк получил официальный ответ по Ермаку от Минобороны
- Бывший глава ОП сейчас исчез с радаров, последний раз его публично видели еще в начале декабря 2025 года
Как рассказывает нардеп Ярослав Железняк, он подал официальный запрос в Министерство обороны по уточнению статуса Ермака. Ведь экс-чиновник после увольнения и обысков в ОП детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) заявил, что планирует пойти служить в ВСУ.
Однако по состоянию на январь 2026 года ни одна из воинских частей или территориальных центров комплектования не получала данных о мобилизации Андрея Ермака. Минобороны в документе пишет: "С учетом изложенного информируем, что по состоянию на момент рассмотрения депутатского обращения гражданин Украины Ермак Андрей Борисович в любой территориальный центр комплектования и социальной поддержки по желанию проходить военную службу во время мобилизации, на особый период или по контракту не обращался".
Напомним, что недавно Рада поддержала назначение Михаила Федорова министром обороны. До этого он занимал должность министра цифровой трансформации.
Ранее "Телеграф" писал, что экс-министр Дмитрий Кулеба объяснил, в чем разница между новым главой Офиса президента Кириллом Будановым и Андреем Ермаком.