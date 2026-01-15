Єрмак мобілізувався? У Міноборони дали чітку відповідь (документ)

Після звільнення у листопаді 2025 колишній керівник ОП казав, що йде на фронт

У Міністерстві оборони України розповіли, чи мобілізувався до лав ЗСУ ексголова Офісу президента Андрій Єрмак. Адже після свого звільнення він заявляв, що піде служити в Збройні сили.

Що треба знати:

Нардеп Железняк отримав офіційну відповідь щодо Єрмака від Міноборони

Колишній голова ОП наразі зник з радарів, востаннє його публічно бачили ще на початку грудня 2025

Як розповідає нардеп Ярослав Железняк, він подав офіційний запит до Міністерства оборони щодо уточнення статусу Єрмака. Адже експосадовець після звільнення та обшуків в ОП детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) заявив, що планує піти служити в ЗСУ.

Однак станом на січень 2026 року жодна з військових частин чи територіальних центрів комплектування не отримувала даних про мобілізацію Андрія Єрмака. Міноборони в документі пише: "З урахуванням викладеного інформуємо, що станом на момент розгляду депутатського звернення, громадянин України Єрмак Андрій Борисович до будь-якого територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо бажання проходити військову службу під час мобілізації, на особливий період або за контрактом не звертався".

Відповідь Міноборони про мобілізацію Єрмака. Фото: Ярослав Железняк

