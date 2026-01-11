Зима без сюрпризів? Чого чекати одеситам від погоди найближчого тижня

Мороз посилиться, але на сніг розраховувати не варто

Найближчим часом Одесу чекає стримана і доволі передбачувана зима без снігових сюрпризів, на відміну від Дніпра. Погода буде холодною, з коротким загостренням морозів і поступовим переходом до м’якших температур наприкінці тижня. Опадів майже не прогнозують, тож головними героями цих днів стануть холодне повітря, хмарність і типова для півдня січнева погода.

Що варто знати

Впродовж робочого тижня в Одесі утримається морозна та суха погода з температурою до -7°C

Попри низькі температури, січневий тиждень мине без снігу, але з високою хмарністю

Наприкінці тижня морози відступлять, поступившись місцем плюсовій температурі та ранковим туманам

Початок тижня

Тиждень стартує з відчутного мінуса. Температура опуститься до -6°C. Опадів не буде, тож зима — суто "на холоді", без снігового покриву. У вівторок, 13 січня, мороз трохи відступить — стовпчик термометра опуститься до -5°C. Погода суха, але все ще по-зимовому жорстка.

Погода в Одесі на 13 січня. Фото: ventusky

У середу, 14 січня, температура підніметься до -4°C, однак опадів усе ще не прогнозують. Одеса залишається без снігу, зате з холодним повітрям і сірим небом. У четвер ситуація дещо погіршиться — нічні й денні показники можуть просісти до -7°C. Попри це, снігу знову не буде — лише мороз і суха погода.

Погода в Одесі на 15 січня. Фото: ventusky

У п’ятницю, 16 січня, одесити відчують помітне потепління. Температура підніметься до -2°C. Опадів все ще не прогнозується.

Ключовий перелом тижня відбудеться у суботу 17 січня. — плюсова температура до +3 градусів. Опадів не очікується, але вранці можливий туман, тож водіям і пішоходам варто бути уважними.

Погода в Одесі на 17 січня. Фото: ventusky

У неділю, 18 січня, Плюс утримається, опадів не буде, зате цілий день хмарно. Спокійна, м’яка за відчуттями погода — без сюрпризів, але й без сонця і снігу.

Погода в Одесі на 18 січня. Фото: ventusky

Раніше "Телеграф" розповідав, яка погода буде у найближчий тиждень у Дніпрі. Місто накриють тумани та температурні гойдалки.