Зима таки дойдет до Одессы: когда ждать морозы и снегопады

Одессу накроет резкое изменение погоды уже с 10 января

Даже на Одессу надвигается настоящая зима, как и Киев — с минусовыми температурами и снегом. Первые дни после Крещения будут относительно теплые и влаго-снежные, а уже с 10 января можно ожидать морозов. В общем, синоптики ожидают, что в середине января температура здесь может опускаться ниже нуля чаще, чем обычно для региона, и возможны снегопады даже в морском портовом городе.

По данным Ventusky, ближайшие дни будут тёплыми и влажными. 6-9 января можно ожидать до +9 °C. Снег или дождь с мокрым снегом возможны, но затяжных морозов еще не будет.

Когда в Одессе выпадет снег

10 января

В этот день в Одессе по данным прогнозов ожидается минусовая температура до -2 °C в дневное время и снегопад. Однако он будет умеренным в виде отдельных снежинок – покров будет до 1 см.

Погода в Одессе на 10 января. Фото: ventusky

11 января

Самый холодный день в прогнозируемом периоде: ожидается мороз до -6°C в ночные и утренние часы, днем может быть около -2...-4°C, снег продолжает выпадать. По прогнозам, снежный покров может вырасти до 4 см, чего одесситы уже давно не видели.

Погода в Одессе на 11 января. Фото: ventusky

12 января

Температура еще остается низкой — до -6 °C. Однако снежный покров будет держаться, хотя может немного уменьшиться (2 см), если осадки будут более слабыми или периодическими.

Погода в Одессе на 12 января. Фото: ventusky

Таким образом, морозы и снег в серьезном виде ожидаются с 10 января. Это соответствует прогнозам погоды для Одессы в середине января 2026 года.

