Оттепель заканчивается: когда в Днепре начнутся настоящие зимние холода

Названа точная дата, когда город накроет волна морозов

В Днепре после относительно мягкой погоды, в отличие от Харькова, ожидается заметное похолодание, которое начнется уже на следующей неделе. Город постепенно накроет мороз, местами со снегом, а самыми холодными станут конец недели и начало следующей. В то же время, настоящий снегопад задержится и придет только в начале рабочей недели.

Что следует знать

С 9 января в Днепре ожидается значительное понижение температуры с ночными морозами до -8 °C

Пик морозов придется на субботу, однако существенных осадков в конце недели не предполагается

В понедельник, 12 января, город накроет сильный снегопад, температура будет стабильно минусовой

В Днепре после праздников ожидается заметное похолодание, и с 9 января жителям следует готовиться к сильному морозу. По прогнозам, температура воздуха начнет опускаться ниже нуля уже в эту пятницу, 9 января, с ночными минимумами около -5…-8 °C, а днем также прохладно с небольшим снегом или ледяным дождем, по данным Ventusky.

Какая будет погода в Днепре 9 января. Фото: ventusky

Выпадет ли снег в Днепре. Фото: ventusky

В субботу, 10 января, морозы станут еще сильнее — ожидается до -9 ° C ночью и утром, хотя осадки не будут значительными — вероятность снега невелика. Выходные будут холодными, но сухими.

Погода в Днепре на 10 января 2026. Фото: ventusky

В воскресенье, 11 января, ситуация несколько улучшится — мороз все еще будет держаться, но столбики термометров поднимутся до -3 °C днем, Это немного мягче по сравнению с предыдущими днями.

Погода в Днепре на 11 января. Фото: ventusky

Однако сильный холод продолжит властвовать и в понедельник, 12 января — ожидаются ночные минимальные температуры ниже нуля и днем мороз, хотя общий режим станет более стабильным. Снег выпадет именно в этот день, и он будет заметнее, чем в выходные. Температура будет достигать -6 °C.

Погода в Днепре 12 января 2026. Фото: ventusky

