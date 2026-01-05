Зима таки дійде до Одеси: коли чекати на морози і снігопади
Одесу накриє різка зміна погоди вже з 10 січня
Навіть на Одесу насувається справжня зима, як і на Київ — із мінусовими температурами та снігом. Перші дні після Водохреща будуть відносно теплі та волого-сніжні, а вже з 10 січня можна очікувати на морози. Загалом синоптики очікують, що в середині січня температура тут може опускатися нижче нуля частіше, ніж зазвичай для регіону, і можливі снігопади навіть у морському портовому місті.
За даними Ventusky, найближчі дні будуть теплими і вологими. 6 — 9 січня можна очікувати до +9 °C. Сніг або дощ із мокрим снігом можливі, але затяжних морозів ще не буде.
Коли в Одесі випаде сніг
10 січня
Цього дня в Одесі за даними прогнозів очікується мінусова температура, до -2 °C у денний час, і снігопад. Однак він буде помірним у вигляді окремих сніжинок — покрив буде до 1 см.
11 січня
Найхолодніший день у прогнозованому періоді: очікується мороз до -6 °C у нічні та ранкові години, вдень може бути близько -2 … -4 °C, і сніг продовжує випадати. За прогнозами, сніговий покрив може зрости до 4 см, чого одесити вже давно не бачили.
12 січня
Температура ще залишатиметься низькою — до -6 °C. Однак сніговий покрив триматиметься, хоч може трохи зменшитися (2 см), якщо опади будуть слабшими або періодичними.
Таким чином морози й сніг у серйозному вигляді очікуються з 10 січня. Це відповідає прогнозам погоди для Одеси в період середини січня 2026 року.
